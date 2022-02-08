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В Україні можна отримати
спецсубсидію на...

В Україні можна отримати спецсубсидію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:21

В Україні можна отримати спецсубсидію на...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які живуть на лінії розмежування, можуть отримати спеціальну субсидію на електрообігрівання.

Дивися повний текст В Україні можна отримати спецсубсидію на електрообігрівання: кому і скільки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:21

"по тарифам, как для электроотопления." Министр очевидно не в курсе, что тариф на электроотопление отменили в 2021 году.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:27

Re: В Україні можна отримати спецсубсидію на...

Немного не в тему. Кто-то решил перейти на электроотопление, потратил деньги и время на проект, закупку и монтаж оборудования, оформление документов, а тут раз - отменили.
Вот скажите, это нормально?
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:28

Re: В Україні можна отримати спецсубсидію на...

Аналогично с зонным учетом у юридических потребителей.
Сейчас тоже самое хотят сделать с зеленой генерацией.
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