Українці, які живуть на лінії розмежування, можуть отримати спеціальну субсидію на електрообігрівання.
Дивися повний текст В Україні можна отримати спецсубсидію на електрообігрівання: кому і скільки.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 10:21
В Україні можна отримати спецсубсидію на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можна отримати спецсубсидію на електрообігрівання: кому і скільки.
Додано: Сер 09 лют, 2022 10:21
"по тарифам, как для электроотопления." Министр очевидно не в курсе, что тариф на электроотопление отменили в 2021 году.
Додано: Сер 09 лют, 2022 10:27
Re: В Україні можна отримати спецсубсидію на...
Немного не в тему. Кто-то решил перейти на электроотопление, потратил деньги и время на проект, закупку и монтаж оборудования, оформление документов, а тут раз - отменили.
Вот скажите, это нормально?
Додано: Сер 09 лют, 2022 10:28
Re: В Україні можна отримати спецсубсидію на...
Аналогично с зонным учетом у юридических потребителей.
Сейчас тоже самое хотят сделать с зеленой генерацией.
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