Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.
Дивися повний текст Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться запис на отримання смартфонів.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 10:25
Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться...
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Дивися повний текст Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться запис на отримання смартфонів.
Додано: Сер 09 лют, 2022 10:25
Молодцы, рубят бабло по взрослому И вроде как для людей, таланты Можно еще каждому пенсионеру по аппарату измерения давления, тоже можно нехило поднять, но это ближе к выборам, абы 2 зайцев одним выстрелом.
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:33
В армии было так кто курит тому выдавали сигареты, кто нет тому конфеты. +- справедливо. Здесь кто подставил плечо под иглу несколько раз 1000 грн + 500 грн + смартфон и еще за бюджетные деньги организована покупка доз и оплачена аренда и труд медработников. А диабетчикам (у них своя игла), кто очкует или не хочет им ничего. При этом в бюджетный котел сбрасываемся все. Где-то тут перекос в распределении бюджетных средств? Или все справедливо?
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