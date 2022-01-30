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Вакцинованим пенсіонерам
повідомили, коли почнеться...

Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:25

Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться...

Пропонуємо до обговорення:
Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.

Дивися повний текст Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться запис на отримання смартфонів.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:25

Молодцы, рубят бабло по взрослому :) И вроде как для людей, таланты ;) Можно еще каждому пенсионеру по аппарату измерения давления, тоже можно нехило поднять, но это ближе к выборам, абы 2 зайцев одним выстрелом.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:40

Довбо...дятли. Інших слів нема.
nikatrunko573
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Смартфоны - конфискат с таможни?
rajdugasat
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:33

В армии было так кто курит тому выдавали сигареты, кто нет тому конфеты. +- справедливо. Здесь кто подставил плечо под иглу несколько раз 1000 грн + 500 грн + смартфон и еще за бюджетные деньги организована покупка доз и оплачена аренда и труд медработников. А диабетчикам (у них своя игла), кто очкует или не хочет им ничего. При этом в бюджетный котел сбрасываемся все. Где-то тут перекос в распределении бюджетных средств? Или все справедливо?
spread
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:21

Пожалуй и я запишусь на телефончик. Моим внукам пригодится! :-)
Svetas
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:25

  nikatrunko573 написав:Довбо...дятли. Інших слів нема.
Они свои откаты с 11 млн телефонов хапнут и неплохо заработают. Тут эти самые дятлы - не они, тут это кто то другой. Может мы? Это же наши налоги! :D
Svetas
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:44

  Svetas написав:
  nikatrunko573 написав:Довбо...дятли. Інших слів нема.
Они свои откаты с 11 млн телефонов хапнут и неплохо заработают. Тут эти самые дятлы - не они, тут это кто то другой. Может мы? Это же наши налоги! :D

Это не выплаченные заработные платы.
Это не выполненный оборонный заказ.
Это учителя, врачи, больнички,... без заработных плат.
Это офшоры в Швеции, Италии, Лондоне, Омане,....
Kudrjavuy
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Kudrjavuy Да ничего, пипл схавает, как всегда....
Svetas
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:00

  spread написав:В армии было так кто курит тому выдавали сигареты, кто нет тому конфеты. +- справедливо. Здесь кто подставил плечо под иглу несколько раз 1000 грн + 500 грн + смартфон и еще за бюджетные деньги организована покупка доз и оплачена аренда и труд медработников. А диабетчикам (у них своя игла), кто очкует или не хочет им ничего. При этом в бюджетный котел сбрасываемся все. Где-то тут перекос в распределении бюджетных средств? Или все справедливо?

есть еще онкобольгные , есть еще на гемодиализе
yama
 
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