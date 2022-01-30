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Вакцинованим пенсіонерам
повідомили, коли почнеться...

Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:29

Re: Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться...

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А якщо вже є смартфон - то можуть і не дати?
tetiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:58

Re: Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться...

а ничего что это начало цифрового конц лагеря, сначала всем добровольно выдают электронные маячки , понемногу приучают к электронным браслетам , по типу Эпл вотч . Главное выработать привычку понемногу понемногу ... а дальше сменить фитнес\умные часы на умные ошейники (smiley) или внедрить в них нужные функции , а что удобно ! выходишь за разрешенный периметр получаешь небольшой разряд током , очень удобно ведь там карантиная зона , вдруг забыли , а вам нежно ласково напомнят . Ну как собак сейчас дрессируют электронными ошейниками , считается не гуманно но практикуется. Тут можно начать с "пряника" типа 1000 + 500 + смарфон, потом постепенно ввести "кнут" . Рейтинг социального рейтинга как в Китае . Как аргумент сторонников дии что теперь все бумажки в смарфоне и про вакцинацию и про прописку ...
напоминает анекдот
два друга встречаются:
— Я тут слышал, ты машину купил?
— Да! И как раньше жил! Теперь все успеваю! Вчера за день успел сменить масло, купить новые шины, съездил на авторынок за крыльями, тут же смотался в автосервис и поменял их, еще и в магазин за незамерзайкой заехал. И как бы я все это без машины успел?!

и вместо того что бы отменить сертификаты о вакцинации , отменить институт прописки\регистрации , отменить ИНН , надо ввести их в Дию ...
все что нафиг не нужно для людей надо спчала придумать а потом внести в смартфон
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:18

  yama написав:а ничего что это начало цифрового конц лагеря, сначала всем добровольно выдают электронные маячки , понемногу приучают к электронным браслетам , по типу Эпл вотч . Главное выработать привычку понемногу понемногу ... ///

Все так и есть!
P.S.
-- делать что предлагаете? :lol:
_hunter
 
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  #<12
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