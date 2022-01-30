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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:29
Re: Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться...
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:58
Re: Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться...
а ничего что это начало цифрового конц лагеря, сначала всем добровольно выдают электронные маячки , понемногу приучают к электронным браслетам , по типу Эпл вотч . Главное выработать привычку понемногу понемногу ... а дальше сменить фитнес\умные часы на умные ошейники (smiley) или внедрить в них нужные функции , а что удобно ! выходишь за разрешенный периметр получаешь небольшой разряд током , очень удобно ведь там карантиная зона , вдруг забыли , а вам нежно ласково напомнят . Ну как собак сейчас дрессируют электронными ошейниками , считается не гуманно но практикуется. Тут можно начать с "пряника" типа 1000 + 500 + смарфон, потом постепенно ввести "кнут" . Рейтинг социального рейтинга как в Китае . Как аргумент сторонников дии что теперь все бумажки в смарфоне и про вакцинацию и про прописку ...
напоминает анекдот
и вместо того что бы отменить сертификаты о вакцинации , отменить институт прописки\регистрации , отменить ИНН , надо ввести их в Дию ...
все что нафиг не нужно для людей надо спчала придумать а потом внести в смартфон
Додано: Чет 10 лют, 2022 17:18
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