Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться...

Додано: Чет 10 лют, 2022 16:58

два друга встречаются:

— Я тут слышал, ты машину купил?

— Да! И как раньше жил! Теперь все успеваю! Вчера за день успел сменить масло, купить новые шины, съездил на авторынок за крыльями, тут же смотался в автосервис и поменял их, еще и в магазин за незамерзайкой заехал. И как бы я все это без машины успел?!

а ничего что это начало цифрового конц лагеря, сначала всем добровольно выдают электронные маячки , понемногу приучают к электронным браслетам , по типу Эпл вотч . Главное выработать привычку понемногу понемногу ... а дальше сменить фитнес\умные часы на умные ошейники (smiley) или внедрить в них нужные функции , а что удобно ! выходишь за разрешенный периметр получаешь небольшой разряд током , очень удобно ведь там карантиная зона , вдруг забыли , а вам нежно ласково напомнят . Ну как собак сейчас дрессируют электронными ошейниками , считается не гуманно но практикуется. Тут можно начать с "пряника" типа 1000 + 500 + смарфон, потом постепенно ввести "кнут" . Рейтинг социального рейтинга как в Китае . Как аргумент сторонников дии что теперь все бумажки в смарфоне и про вакцинацию и про прописку ...напоминает анекдоти вместо того что бы отменить сертификаты о вакцинации , отменить институт прописки\регистрации , отменить ИНН , надо ввести их в Дию ...все что нафиг не нужно для людей надо спчала придумать а потом внести в смартфон