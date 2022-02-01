Лазебна нагадала, що з 1 березня для 10,2 млн українців пенсії та соціальні виплати будуть підвищені на 14%.
Дивися повний текст Наступний після березня масштабний перерахунок пенсій буде в жовтні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:13
Наступний після березня масштабний перерахунок пенсій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наступний після березня масштабний перерахунок пенсій буде в жовтні.
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:13
Проходили уже масштабное повышение в прошлом году.35 лет стажа ветеран труда за год добавили 4гр.20коп.
Опять один пустой и лживый пиар.
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:44
Re: Наступний після березня масштабний перерахунок пенсій...
Судьям, депам и чиновным на 30%, остальным на 1% - в среднем по деньгам выйдет 14%
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|