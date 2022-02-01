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Наступний після березня
масштабний перерахунок пенсій...

Наступний після березня масштабний перерахунок пенсій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:13

Наступний після березня масштабний перерахунок пенсій...

Пропонуємо до обговорення:
Лазебна нагадала, що з 1 березня для 10,2 млн українців пенсії та соціальні виплати будуть підвищені на 14%.

Дивися повний текст Наступний після березня масштабний перерахунок пенсій буде в жовтні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:13

Проходили уже масштабное повышение в прошлом году.35 лет стажа ветеран труда за год добавили 4гр.20коп.
Опять один пустой и лживый пиар.
Lunar
 
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Поживем, увидим.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:44

Re: Наступний після березня масштабний перерахунок пенсій...

Судьям, депам и чиновным на 30%, остальным на 1% - в среднем по деньгам выйдет 14%
antey1969
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