Відтепер місце реєстрації в Україні можна змінити онлайн у додатку Дія.
Дивися повний текст Як змінити прописку онлайн у додатку Дія — покрокова інструкція.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:41
Як змінити прописку онлайн у додатку Дія — покрокова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінити прописку онлайн у додатку Дія — покрокова інструкція.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:41
нормас!
хошь картинку посмотреть? перейди по ссылочке
шановна бабусю ось вам смартфон вид держави, жмить сюди и сюди
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:09
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