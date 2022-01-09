У Харкові місцеві жителі, крім основного тарифу, платитимуть абонентську плату за послугу водопостачання та водовідведення.
Дивися повний текст У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:59
У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми
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Дивися повний текст У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми.
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