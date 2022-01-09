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У Харкові запровадили абонплату
за воду: названо суми

У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:59

У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми

Пропонуємо до обговорення:
У Харкові місцеві жителі, крім основного тарифу, платитимуть абонентську плату за послугу водопостачання та водовідведення.

Дивися повний текст У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми.
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