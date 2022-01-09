У Харкові місцеві жителі, крім основного тарифу, платитимуть абонентську плату за послугу водопостачання та водовідведення.
Дивися повний текст У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:59
У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми.
Додано: Чет 10 лют, 2022 09:11
И отменили оплату за содержание внутридомовых коммуникаций?
Или это ещё один побор?
Каким боком они смогли протолкнуть абонентскую плату?
У есть себестоимость подачи воды за 1куб.м, есть обслуживание внутридомовых коммуникаций куда здесь пришить абонентскую?
Додано: Чет 10 лют, 2022 09:14
Re: У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми
что значит в Харькове? А что, где-то еще не ввели абонент плату?
ПОСТАНОВА
від 21 серпня 2019 р. № 808
Київ
Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг
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