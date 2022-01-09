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У Харкові запровадили абонплату
за воду: названо суми

У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:59

У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми

Пропонуємо до обговорення:
У Харкові місцеві жителі, крім основного тарифу, платитимуть абонентську плату за послугу водопостачання та водовідведення.

Дивися повний текст У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:11

И отменили оплату за содержание внутридомовых коммуникаций?
Или это ещё один побор?
Каким боком они смогли протолкнуть абонентскую плату?
У есть себестоимость подачи воды за 1куб.м, есть обслуживание внутридомовых коммуникаций куда здесь пришить абонентскую?
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:14

Re: У Харкові запровадили абонплату за воду: названо суми

что значит в Харькове? А что, где-то еще не ввели абонент плату?

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 808
Київ

Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808 ... D0%BF#Text
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:51

  Примат написав:что значит в Харькове? А что, где-то еще не ввели абонент плату?


Живу в СМТ, поки не беруть за доставку. Лише 16 грв/куб.
tetiv
 
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