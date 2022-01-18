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Міжбанк: протистояння
інтересів великих гравців...

Міжбанк: протистояння інтересів великих гравців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:00

Міжбанк: протистояння інтересів великих гравців...

Пропонуємо до обговорення:
Як власне і всі перші два дні цього тижня - середа на валютному ринку пройшла в активному перетягуванні «курсового канату» між великими гравцями.

Дивися повний текст Міжбанк: протистояння інтересів великих гравців продовжується.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:00

Наверное, с курсом доллара на фото в Телеграмме вы ошиблись. Вероятно, опечатка.
artiommykhailov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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