Як власне і всі перші два дні цього тижня - середа на валютному ринку пройшла в активному перетягуванні «курсового канату» між великими гравцями.
Дивися повний текст Міжбанк: протистояння інтересів великих гравців продовжується.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:00
Міжбанк: протистояння інтересів великих гравців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: протистояння інтересів великих гравців продовжується.
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:00
Наверное, с курсом доллара на фото в Телеграмме вы ошиблись. Вероятно, опечатка.
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