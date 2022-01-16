Обов'язкове використання фізособами-підприємцями (ФОП) 2-4 груп реєстраторів розрахункових операцій (РРО) дозволило вивести з тіні 85% торгівлі.
Дивися повний текст Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:56
Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
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Дивися повний текст Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев.
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:57
Те были вчера по пять и очень большие,
а эти и маленькие, и сегодня, и по три. (С)
Додано: Сер 09 лют, 2022 20:07
Чтобы развить экономику, нужно отобрать у предпринимателей больше денег.
Л—логика.
Тень, это, конечно, плохо, но тупо повышая ставки, экономику не развить. без нормальной реформы и дерегуляции.
Додано: Сер 09 лют, 2022 20:22
Он вообще вменяемый? Конечно чеков стало больше они ж не обязательные были. Теперь Украина производит на 500% больше чеков ура! Больше ж заняться не чем. Хотя если измерять полезность в чеках, справках, отчетах, проверках и прочей бессмысленной дичи то они конечно молодцы да.
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:00
Horus напрасно вы считаете их невменяемыми....они банально хотят увидеть реальные обороты, мы же идём в Европу, а там всё по чесноку. Ведь немало ФОПов на 2 группе имея миллионные обороты сдавали годовые декларации на 100-200 тысяч.
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