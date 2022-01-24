Обов'язкове використання фізособами-підприємцями (ФОП) 2-4 груп реєстраторів розрахункових операцій (РРО) дозволило вивести з тіні 85% торгівлі.
Дивися повний текст Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:56
Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев.
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:57
Те были вчера по пять и очень большие,
а эти и маленькие, и сегодня, и по три. (С)
Додано: Сер 09 лют, 2022 20:07
Чтобы развить экономику, нужно отобрать у предпринимателей больше денег.
Л—логика.
Тень, это, конечно, плохо, но тупо повышая ставки, экономику не развить. без нормальной реформы и дерегуляции.
Додано: Сер 09 лют, 2022 20:22
Он вообще вменяемый? Конечно чеков стало больше они ж не обязательные были. Теперь Украина производит на 500% больше чеков ура! Больше ж заняться не чем. Хотя если измерять полезность в чеках, справках, отчетах, проверках и прочей бессмысленной дичи то они конечно молодцы да.
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:00
Horus напрасно вы считаете их невменяемыми....они банально хотят увидеть реальные обороты, мы же идём в Европу, а там всё по чесноку. Ведь немало ФОПов на 2 группе имея миллионные обороты сдавали годовые декларации на 100-200 тысяч.
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:01
Если на р/с ФОП IBAN UA .....оплачивает физлицо с приват24 или ощад24... по сути это же тоже безнал? РРО нужно или нет?
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:06
1 До ПДВ платники першої та другої груп спрощеного податку - відношення не мали ...і не мають..
Тому ріст ПДВ швидше за все зумовлений ростом енергоносіїв і інфляції..
2 Рахувати ефективність реформи не в грошах..а в чеках - це НОУ ХАУ
3 Маючи можливість показати по 5 млн обороту в рік - підприємці показували по 0,5 млн... - а навіщо більше ?
Тепер замість 0,5 млн - покажуть 2,5 млн...і кому від цього жарко чи холодно?
Рівень сплати податків від цього не збільшиться
4 І від другого кварталу почнуться стенання в Податковій..
Кількість чеків - виросла...а сума податків ні....
От збере тепер начальник районний,якому гриву намилив начальник обласний..якому в свою чергу шию намилив начальник Український...і відправить своїх інспекторів гроші збивати з підприємців..
І почнуть ті кошмарити ..бо реально збрити не вийде - не видача чека=штраф в 5-кратному розмірі від не виданого чека..
Тобто три податківця, розкрутять підприємця на 300-1000 грн штрафу...але вартість роботи цих трьох , за час коли вони будуть щемити підприємця десь в три рази вища...
Тоді піде хвиля назад
Районний начальник піде до обласного з проханням збільшити штати..бо тими що є - не назбираєш...
і далі по колу..
Назбирали на 1 млн...штатів збільшили на 3 млн..в бюджеті дірка збільшилась...
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:09
І що
Мали право показати 5 млн...показували 0,2 млн
Тепер маючи право показати 5 млн - покажуть 1 млн..
І що ? Що покращилось?
Чи ви думаєте, що коли в податковій побачать що підприємець продає не 100 а 1000 трусів - це якось змінить доходи бюджету?
При цьому
А навіть якщо і змінить..то всі додаткові кошти в Бюджет..оплатите Ви , адже додаткові розходи будуть просто вкладені в ціну трусів які ви купуєте.
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:31
budivelnik вряд ли при наличии РРО покажут 1 вместо 5. А главное(им же на пользу) обоснуют для фискалов откуда у них деньги на покупку машин и недвиги))
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:38
Ще раз для Вас , максимально спрощено
1 Гетьманцев радіє що поставили 300 000 касових
2 300 000 касових * 5 млн грн обороту( це межа яка визначає має право бути підприємець на єдиному податку чи ні )=1500 млрд грн=30% всього ВВП України.
Ви що , думаєте що 300 000/ 12 млн працюючих=2,5% - пропускають через себе більше 30% ВВП України ?
А якщо не пропускають - то не підпадають під санкції..і жоден податківець не зможе в них запитати чому в них квартира чи машина..бо відповідь на поверхні
я 10 років працював і заробив по 5 млн в рік..тепер цих 50 млн і витрачаю...
ПС
Не плутайте чиновників,які державні і не працювали в бізнесі - бо їм працювати в бізнесі одночасно перебуваючи на Державній посаді - заборонено
З підприємцями.
ППС
і останні цифри
5 млн/365 днів= 13 700 грн....
Я впевнений на 90% , що з 300 000 підприємців на єдиному,яким встановили касові апарати - як мінімум 200 000 - не бачили середньодобову касу більше ніж 10 000 грн....
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