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Впровадження РРО вивело з
тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:55

  budivelnik написав:
  rapyd777 написав:budivelnik вряд ли при наличии РРО покажут 1 вместо 5. А главное(им же на пользу) обоснуют для фискалов откуда у них деньги на покупку машин и недвиги))
Ще раз для Вас , максимально спрощено
1 Гетьманцев радіє що поставили 300 000 касових
2 300 000 касових * 5 млн грн обороту( це межа яка визначає має право бути підприємець на єдиному податку чи ні )=1500 млрд грн=30% всього ВВП України.

Ви що , думаєте що 300 000/ 12 млн працюючих=2,5% - пропускають через себе більше 30% ВВП України ?

А якщо не пропускають - то не підпадають під санкції..і жоден податківець не зможе в них запитати чому в них квартира чи машина..бо відповідь на поверхні
я 10 років працював і заробив по 5 млн в рік..тепер цих 50 млн і витрачаю...

ПС
Не плутайте чиновників,які державні і не працювали в бізнесі - бо їм працювати в бізнесі одночасно перебуваючи на Державній посаді - заборонено
З підприємцями.

ППС
і останні цифри
5 млн/365 днів= 13 700 грн....
Я впевнений на 90% , що з 300 000 підприємців на єдиному,яким встановили касові апарати - як мінімум 200 000 - не бачили середньодобову касу більше ніж 10 000 грн....

А если из них 30 000/ 12 млн працюючих=0,25% - пропускають через себе більше 3% ВВП України ?

С каких пор "оборот" стал равен "заробыв"?

ППС
Лимит в 5 лямов -- он что на Скрижалях высечен? -- будет нужно: его и до ляма опустить можно. Или как Европа требует -- вообще убрать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:18

_hunter вот именно, для уменьшения сопротивления подняли оборот, использовали поэтапный ввод РРО сначала 3-ая потом 2-ая, а с оборотом потом всегда можно "поиграться".
rapyd777
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  #<12
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