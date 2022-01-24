RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Впровадження РРО вивело з
тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:55

  budivelnik написав:
  rapyd777 написав:budivelnik вряд ли при наличии РРО покажут 1 вместо 5. А главное(им же на пользу) обоснуют для фискалов откуда у них деньги на покупку машин и недвиги))
Ще раз для Вас , максимально спрощено
1 Гетьманцев радіє що поставили 300 000 касових
2 300 000 касових * 5 млн грн обороту( це межа яка визначає має право бути підприємець на єдиному податку чи ні )=1500 млрд грн=30% всього ВВП України.

Ви що , думаєте що 300 000/ 12 млн працюючих=2,5% - пропускають через себе більше 30% ВВП України ?

А якщо не пропускають - то не підпадають під санкції..і жоден податківець не зможе в них запитати чому в них квартира чи машина..бо відповідь на поверхні
я 10 років працював і заробив по 5 млн в рік..тепер цих 50 млн і витрачаю...

ПС
Не плутайте чиновників,які державні і не працювали в бізнесі - бо їм працювати в бізнесі одночасно перебуваючи на Державній посаді - заборонено
З підприємцями.

ППС
і останні цифри
5 млн/365 днів= 13 700 грн....
Я впевнений на 90% , що з 300 000 підприємців на єдиному,яким встановили касові апарати - як мінімум 200 000 - не бачили середньодобову касу більше ніж 10 000 грн....

А если из них 30 000/ 12 млн працюючих=0,25% - пропускають через себе більше 3% ВВП України ?

С каких пор "оборот" стал равен "заробыв"?

ППС
Лимит в 5 лямов -- он что на Скрижалях высечен? -- будет нужно: его и до ляма опустить можно. Или как Европа требует -- вообще убрать...
_hunter
 
Повідомлень: 6265
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:18

_hunter вот именно, для уменьшения сопротивления подняли оборот, использовали поэтапный ввод РРО сначала 3-ая потом 2-ая, а с оборотом потом всегда можно "поиграться".
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 166
З нами з: 02.06.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:10

Это маленький бизнес, который около 6% в доходах страны. Большой бизнес даёт около 50% доходов. Почему с ним все гладко? Где антиофшорное законодательство?
r_a_piskunov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 07.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:21

Re: Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев

  _hunter написав:С каких пор "оборот" стал равен "заробыв"?
Як все запущено
1 Для того щоб зробити спрощену систему - ввели поняття оборот...
Тобто нікого не цікавить де взяв і за скільки - головне на яку суму продав.
Тобто як тільки до обороту, додати за скільки купив - так зникає поняття спрощена система..і зявляється поняття загальна система
2 Середня націнка на масові товари.. - не перевищує 20%....
Але при цьому - середній продавець за робочий місяць продає ( ясно що яка група - хлібу багато штук..і мізерна націнка, айфонів мало - але й націнка вища від 20%)
Так от продавець продає на 100 000 грн....тобто різниця між купив/продав - максимум 20000
( при 25% націнці = 80 000 купив+25%=100 000 ціна продажу)
З цих 20 000 - продавець отримує
офіційно 5000 на руки + 2400 податків
реально 10000 на руки+2400податків=витрати на роботу продавця 12400 з 20000
7600 з продавця залишається на руках в підприємця...
Таких продавців в підприємця 3-6 ...тобто підприємець має
3-6)*7600= від 22000 до 44000 ..з яких він також сплачує 2400 податків , приблизно 5000-10000 грн електрика,оренда кіоску/магазину/складу/офісу/прилавку
В нього залишається від 15000 до 30000 грн в місяць...
3 При цьому ( якщо 6 осіб)
Виручка в рік - 6 *11 місяців( 1 місяць в найнятого відпустка)*100000=6,6 млн виручки
З якої , 1 млн грн націнка , з яких
Держава отримує7(6+1 підприємець)*12 місяців * 2400 людина/місяць=200 000
Підприємець отримує 300 000
6 продавців отримують на руки 500 000 ( менше 10000 грн/місяць)

Питання на засипку
Що шукаєте , де хочете знайти і з кого з вище перечислених вважаєте що треба зняти бо він багатий ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25453
З нами з: 15.01.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, moveton і 42 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження...
R2 » Сер 09 лют, 2022 21:54
0 37
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 21:54
R2
Розрахунки через IBAN: Гетманцев пояснив, чи потрібно... 1, 2
R2 » Чет 27 січ, 2022 12:55
13 1250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 13:55
_hunter
Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Пон 24 січ, 2022 21:57
97 7911
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 00:28
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.