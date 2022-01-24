Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Додано: Чет 10 лют, 2022 10:54

Коли щось обговорюєте - створіть самі собі обмеження в цьому обговоренні.

Перша - що хотіли досягти

Друге - які додаткові витрати від нововведення

Третє - хто виграє і хто програє

Четверте - а чи можна було те саме зробити(простіше,доступніше,ефективніше)



Отже

по першому - наповнити бюджет? чи нагнути когось ?

я схиляюсь більше до хотіли нагнути , бо бюджет не наповниться...

Особисто я,як людина яка добрих 25 років працює з касовим - знаю як ці нововедення обходити..і

по другому - ускладнення хоча й не значні..проте створюють можливості тотального контролю..

і тут в мене запитання до людей як до споживачів

Чи потрібно Вам, щоб той хто ремонтує вам взуття , замість папірчика виписаного на коліні на 100-500 грн...вибив Вам чек, з позиціями клей,цвяхи,підошва,робота...і за це збільшив суму на мінімум 20%...бо йому ж треба було внести в касовий те що він Вам зробив+вартість касового+400 грн вартість обслуговування+запас на перевіряючих...



Тобто яка Вам різниця? Чи ви думаєте що при продажу кави , чи ремонті взуття, чи продажу свинини на базарі

а - продавці дико і необгрунетовано заробляють

б - їх оборот більший 15000 в день?

по третьому - отже програють всі ( бо ціна на товари /послуги -зросте) , теоретично виграють тільки бюджетники і пенсіонери.....але щоб Ви зрозуміли

гроші -касова стрічка чи фіскалізація- не робить..якщо введення касового збільшить платежі до бюджету..то 100% цього збільшення покриєте Ви як споживачі.

по четвертому - так , можна було зробити простіше...просто ввівши касові тільки на ті товари/послуги..які є критичними...

це акцизні товари..і все..

ну може ще імпортні і експортні товари/операції.... бо є ризик що з них не сплатили мито...



А всі інші від шкарпеток до печива рошен чи авк, сала чи консервованих огірків.... - не є критичними для Держави..

Адже і той хто продає і той хто купує, так само як і той хто виробляє - є жителями цієї ж Держави..



Тому боротись з 1-100-1000 осіб з надприбутками..ще може й варто ( та й то краще не боротись а створювати умови для співпраці)

а записувати у вороги 300 000 підприємців..в яких працює 1 млн найманих..і розмір сімей цих найманих десь 3 млн...

Ви що зібрались перетворити країну в концтабір?

Де 5 млн загнали під плінтус 3 млн...а 13 млн пенсіонерів дохнуть з голоду?