Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Ви б спочатку визначились_hunter написав:Прикольная идея -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было.Успіх написав:\\\
Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав)
Спрощенка - вона ж і має бути ПРОСТОЮ!
Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".
А що Ви збираєтесь контролювати?
Загальну виручку - це одне і в принципі просто
Скільки штук чого продали - це друге, так само просто..але навіщо?
Скільки продали , скільки купили і скільки залишилось і по якій цін - це також можливо...але де тут тоді спрощена система?
І кожен податківець повинен на око визначити що там правильно а що ні?
А тепер лайфаки,які на раз/два обійдуть всі вищеперечислені пункти.
1 Якби я повинен був вносити в касовий ту саму назву, штрихкод і так далі що отримав від постачальника - може б щось з того вийшло..але точно не на сьогоднішньому рівні кваліфікації податкової чи бізнесу..
А раз так , то я можу
а - Отримати наприклад 100 пляшок(пачок/кілограм)
б - запрограмовую цей товар як
пляшка1 - це пляшка з ціною 100 грн
пляшкаАкціяНабір - це дві пляшки і вафелька( за 5 грн) з ціною 100,01 грн....
б - інструктую продавця, що на кожних 5 проданих пляшок, він пробиває 1 пляшкаАкціяНабір....
Ця операція, дозволяє мені сховати весь прибуток від торгівлі цими пляшками...
При цьому - в мене зявиться 20 пляшок необлікованих...які я продам постійним клієнтам без чека
Тобто жодного поставленого завдання від фіскалізації Гетьманцев не добється...
Просто з часом, виявиться, що обєм операцій для контролю - настільки великий, що його просто будуть ігнорувати, внаслідок відсутності ресурсів...
При цьому
Якби фіскалізацію всіх і всього робив я...
1 За рахунок Держави , виділив би термінали , якіб створювали накладну в електронному вигляді і відправляли її
а - в податкову
б - покупцю...прямо на термінал покупця, і в цьому терміналі, покупець( він же продавець вроздріб) до ціни входу ставив свою ціну виходу
2 Обмежив би перелік товарів які контролюються тільки підакцизними і тими які складно контролювати рух на митниці
3 Створив би замість 1 млн товарної номенклатури - 10-50 груп і будь який куплений/проданий товар був би в своїй групі
тобто якщо є кокаКола і пепсі кола по ціні 30 грн...то вони б купувались як
товар30 грн в групі води
Таким чином був би сквозний електронний контроль..
а так як зараз кожен з 500 000 касових, буде закодовувати по своєму...
То який інспектор розбереться чому з гуртовні вийшло
пивЛьв500СВ-пиво Львівське 500мллітрів світле
а продалось
СЛСВЛВ0,5 -СлавутичСвітлеЛьвівське0,5л(вони ж 500 мілілітрів)