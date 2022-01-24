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Впровадження РРО вивело з
тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:19

  _hunter написав:
  Успіх написав:\\\
Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав)
Спрощенка - вона ж і має бути ПРОСТОЮ!
Прикольная идея :lol: -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было.
Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".
Ви б спочатку визначились
А що Ви збираєтесь контролювати?
Загальну виручку - це одне і в принципі просто
Скільки штук чого продали - це друге, так само просто..але навіщо?
Скільки продали , скільки купили і скільки залишилось і по якій цін - це також можливо...але де тут тоді спрощена система?
І кожен податківець повинен на око визначити що там правильно а що ні?

А тепер лайфаки,які на раз/два обійдуть всі вищеперечислені пункти.
1 Якби я повинен був вносити в касовий ту саму назву, штрихкод і так далі що отримав від постачальника - може б щось з того вийшло..але точно не на сьогоднішньому рівні кваліфікації податкової чи бізнесу..
А раз так , то я можу
а - Отримати наприклад 100 пляшок(пачок/кілограм)
б - запрограмовую цей товар як
пляшка1 - це пляшка з ціною 100 грн
пляшкаАкціяНабір - це дві пляшки і вафелька( за 5 грн) з ціною 100,01 грн....
б - інструктую продавця, що на кожних 5 проданих пляшок, він пробиває 1 пляшкаАкціяНабір....

Ця операція, дозволяє мені сховати весь прибуток від торгівлі цими пляшками...
При цьому - в мене зявиться 20 пляшок необлікованих...які я продам постійним клієнтам без чека

Тобто жодного поставленого завдання від фіскалізації Гетьманцев не добється...
Просто з часом, виявиться, що обєм операцій для контролю - настільки великий, що його просто будуть ігнорувати, внаслідок відсутності ресурсів...

При цьому
Якби фіскалізацію всіх і всього робив я...
1 За рахунок Держави , виділив би термінали , якіб створювали накладну в електронному вигляді і відправляли її
а - в податкову
б - покупцю...прямо на термінал покупця, і в цьому терміналі, покупець( він же продавець вроздріб) до ціни входу ставив свою ціну виходу
2 Обмежив би перелік товарів які контролюються тільки підакцизними і тими які складно контролювати рух на митниці
3 Створив би замість 1 млн товарної номенклатури - 10-50 груп і будь який куплений/проданий товар був би в своїй групі
тобто якщо є кокаКола і пепсі кола по ціні 30 грн...то вони б купувались як
товар30 грн в групі води


Таким чином був би сквозний електронний контроль..
а так як зараз кожен з 500 000 касових, буде закодовувати по своєму...
То який інспектор розбереться чому з гуртовні вийшло
пивЛьв500СВ-пиво Львівське 500мллітрів світле
а продалось
СЛСВЛВ0,5 -СлавутичСвітлеЛьвівське0,5л(вони ж 500 мілілітрів)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:53

  _hunter написав:Я уже в какой-то "РРО-шной" теме говорил: фискализация -- она не только (и не столько) про налоги "прямо сейчас" -- она про учет. Поэтому если благодаря ей в бюджет хоть "лишние" 5% поступят -- _задача максимум_ будет считаться выполненной.

И вообще учёт - это отличная тема. Учет и контроль – вот главное, что требуется для «налажения», для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества Заодно, если наладить такой учёт, который имел в виду В.И., всё зелёные и прочие цветные к стенке станут. И многие другие, правда, тоже.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:56

Ну що - перший пішов
Кабінет міністрів звільнив підприємців, які працюють у селищах, від вимоги обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), за винятком точок продажу продукції підакцизних груп.

Про це свідчить відповідна постанова №95 від 9 лютого оприлюднена на "Урядовому порталі". Джерело: https://biz.censor.net/n3315324
А села і селища..це 30% населення України...
Тепер розумієте
Що це не було бажання налагодити..
Здурі думали бабла скосити...а вийшло що треба буде ще й доплачувати....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 06:11

budivelnik Хтось і скосив, про/рро 125-150 грн обслуговування на місяць, 300 тис фопів це 37,5-45 лямів в місяць...
sanystarkon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:14

  budivelnik написав:Ну що - перший пішов
Кабінет міністрів звільнив підприємців, які працюють у селищах, від вимоги обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), за винятком точок продажу продукції підакцизних груп.

Про це свідчить відповідна постанова №95 від 9 лютого оприлюднена на "Урядовому порталі". Джерело: https://biz.censor.net/n3315324
А села і селища..це 30% населення України...
Тепер розумієте
Що це не було бажання налагодити..
Здурі думали бабла скосити...а вийшло що треба буде ще й доплачувати....

По головам. А вот по деньгам... :lol:

В смысле "доплачивать"? -- кому за что "доплачивать"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:05

Cris судя из вашего поста, нужно добиваться не отмены РРО, а таких же условий как в Польше.
rapyd777
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:19

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Ну що - перший пішов
Кабінет міністрів звільнив підприємців, які працюють у селищах, від вимоги обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), за винятком точок продажу продукції підакцизних груп.

Про це свідчить відповідна постанова №95 від 9 лютого оприлюднена на "Урядовому порталі". Джерело: https://biz.censor.net/n3315324
А села і селища..це 30% населення України...
Тепер розумієте
Що це не було бажання налагодити..
Здурі думали бабла скосити...а вийшло що треба буде ще й доплачувати....
По головам. А вот по деньгам... :lol:
В смысле "доплачивать"? -- кому за что "доплачивать"?
Другий пішов
І є позиція істотно знизити на 90% штрафи на весь рік для тих, хто встановив РРО", - заявив Гетманцев. Джерело: https://censor.net/ua/n3315496

1 Так Ви за тотальну справедливість- чи круть/верть..
В кого є гроші- забрати
В кого нема - полякати...
2 Якщо штрафів не буде, або вони будуть в 10 разів меншими - хто буде чеки бити?
3 На рахунок доплачувати
Пояснював-пояснюю і буду пояснювати..
Якщо закон складний в адмініструванні для виконавців...то він в рази складніший для перевірки податківцями...
А тому - закон ввели..а щоб проконтролювати його виконання - виявилось що ні штатів, ні ресурсів під це немає..
Сіли прикинули що треба - і схопились за голову
контроль виходить в рази дорожчий ніж ефект від введення...
Ще раз поясню
95% підприємців, що з касовими, що без касових - не вийдуть за ліміт 5 млн в рік
А раз так то
контролювати додаткових 285000 касових...щоб знайти помилки на 15000 касових...- треба знати де, кого і як..
А от відповідей закон не дає.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:27

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Ну що - перший пішов
А села і селища..це 30% населення України...
Тепер розумієте
Що це не було бажання налагодити..
Здурі думали бабла скосити...а вийшло що треба буде ще й доплачувати....
По головам. А вот по деньгам... :lol:
В смысле "доплачивать"? -- кому за что "доплачивать"?
Другий пішов

1 Так Ви за тотальну справедливість- чи круть/верть..
В кого є гроші- забрати
В кого нема - полякати...
2 Якщо штрафів не буде, або вони будуть в 10 разів меншими - хто буде чеки бити?
3 На рахунок доплачувати
Пояснював-пояснюю і буду пояснювати..
Якщо закон складний в адмініструванні для виконавців...то він в рази складніший для перевірки податківцями...
А тому - закон ввели..а щоб проконтролювати його виконання - виявилось що ні штатів, ні ресурсів під це немає..
Сіли прикинули що треба - і схопились за голову
контроль виходить в рази дорожчий ніж ефект від введення...
Ще раз поясню
95% підприємців, що з касовими, що без касових - не вийдуть за ліміт 5 млн в рік
А раз так то
контролювати додаткових 285000 касових...щоб знайти помилки на 15000 касових...- треба знати де, кого і як..
А от відповідей закон не дає.

Ну т.е. "доплачивать" никому низачто не нужно? -- я правильно понял? :lol:

Точно проконтролировать не могут? -- или просто заметили, что ФОПам первичку сложно добывать -- и дали год на адаптацию?.. :roll:

>>> Ще раз поясню
>>> 95% підприємців, що з касовими, що без касових - не вийдуть за ліміт 5 млн в рік
Щэ раз повторю: лимит в 5 лямов вообще не проблема опустисть до половины ляма, например...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:01

_hunter
1 Ви відноситесь до людей, які маю свою точку зору по всім питанням..і при цьому будучи бовдуром як в питанні яке обговорюється, так і в питаннях які виникають навколо обговорюваного
2 Я даю 95% , що ви не маєте зеленого поняття бо ніколи не займались
- бізнесом
- не знаєте як працює податкова
3 На 40 день після введення закону - виведення з під дії введеного закону
а - 30% населення
б - зменшення штрафів в 10 разів
Що це не як признання своєї поразки в цьому питанні
При чому спроба зберегти лице - як мінімум успішна..бо касові введенні і їх використання буде загальним
4 Я даю 70%.... що через 6 місяців , буде відмінена норма по внесенню товарів в касовий законом..або явочним порядком бізнесмени не будуть це робити/податкова перевіряти, так як це було з законом про пасок безпеки в авто - закон був, його ніхто не виконував, у 99% за його не виконання не штрафували( за виключенням підакцизних тютюн/алкоголь/паливо)..і касовий буде використовуватись для того,для чого і був придуманий - автоматично дати людині документ,який підтверджує покупку,щоб людина в разі чогось змогла отримати компенсації....
Тобто податкова буде контролювати всього один параметр - суму...це єдине що можна зробити без залучення додаткових сил.
5 І про 5 млн
Здурі можна й мягке зломати..
Але зменшення величини граничного обороту з 5 млн до наприклад 3...зменшить кількість підприємців на Єдиному з 600 000 до 200 000 , і збільшить головний біль в податкової,якій тепер треба буде побігати,щоб зловити і задокументувати 400 000 осіб , які раніше працювали по Закону, а тепер роблять те саме..але за межами правового поля, і щоб мати можливість працювати- ці 400 000 осіб , будуть постійно корумпувати правоохоронні органи різними хабарами...

То що хочете?
Загальної справедливості?
Так вона можлива тільки у випадку, якщо
а - 70% за колючим дротом
б - 30% офороняють..
І всього дві справедливості на всіх(одна для тих хто в тюрмі, друга для тих хто охороняє..

Чи може краще щоб було більше варіантів?

ПС
якщо не важко - озвучте чим займаєтесь і чого досягли
budivelnik
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