Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
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Успіх написав:\\\ Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав) Спрощенка - вона ж і має бути ПРОСТОЮ!
Прикольная идея -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было. Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".
Ви б спочатку визначились А що Ви збираєтесь контролювати? Загальну виручку - це одне і в принципі просто Скільки штук чого продали - це друге, так само просто..але навіщо? Скільки продали , скільки купили і скільки залишилось і по якій цін - це також можливо...але де тут тоді спрощена система? І кожен податківець повинен на око визначити що там правильно а що ні?
А тепер лайфаки,які на раз/два обійдуть всі вищеперечислені пункти. 1 Якби я повинен був вносити в касовий ту саму назву, штрихкод і так далі що отримав від постачальника - може б щось з того вийшло..але точно не на сьогоднішньому рівні кваліфікації податкової чи бізнесу.. А раз так , то я можу а - Отримати наприклад 100 пляшок(пачок/кілограм) б - запрограмовую цей товар як пляшка1 - це пляшка з ціною 100 грн пляшкаАкціяНабір - це дві пляшки і вафелька( за 5 грн) з ціною 100,01 грн.... б - інструктую продавця, що на кожних 5 проданих пляшок, він пробиває 1 пляшкаАкціяНабір....
Ця операція, дозволяє мені сховати весь прибуток від торгівлі цими пляшками... При цьому - в мене зявиться 20 пляшок необлікованих...які я продам постійним клієнтам без чека
Тобто жодного поставленого завдання від фіскалізації Гетьманцев не добється... Просто з часом, виявиться, що обєм операцій для контролю - настільки великий, що його просто будуть ігнорувати, внаслідок відсутності ресурсів...
При цьому Якби фіскалізацію всіх і всього робив я... 1 За рахунок Держави , виділив би термінали , якіб створювали накладну в електронному вигляді і відправляли її а - в податкову б - покупцю...прямо на термінал покупця, і в цьому терміналі, покупець( він же продавець вроздріб) до ціни входу ставив свою ціну виходу 2 Обмежив би перелік товарів які контролюються тільки підакцизними і тими які складно контролювати рух на митниці 3 Створив би замість 1 млн товарної номенклатури - 10-50 груп і будь який куплений/проданий товар був би в своїй групі тобто якщо є кокаКола і пепсі кола по ціні 30 грн...то вони б купувались як товар30 грн в групі води
Таким чином був би сквозний електронний контроль.. а так як зараз кожен з 500 000 касових, буде закодовувати по своєму... То який інспектор розбереться чому з гуртовні вийшло пивЛьв500СВ-пиво Львівське 500мллітрів світле а продалось СЛСВЛВ0,5 -СлавутичСвітлеЛьвівське0,5л(вони ж 500 мілілітрів)
_hunter написав:Я уже в какой-то "РРО-шной" теме говорил: фискализация -- она не только (и не столько) про налоги "прямо сейчас" -- она про учет. Поэтому если благодаря ей в бюджет хоть "лишние" 5% поступят -- _задача максимум_ будет считаться выполненной.
1 Так Ви за тотальну справедливість- чи круть/верть.. В кого є гроші- забрати В кого нема - полякати... 2 Якщо штрафів не буде, або вони будуть в 10 разів меншими - хто буде чеки бити? 3 На рахунок доплачувати Пояснював-пояснюю і буду пояснювати.. Якщо закон складний в адмініструванні для виконавців...то він в рази складніший для перевірки податківцями... А тому - закон ввели..а щоб проконтролювати його виконання - виявилось що ні штатів, ні ресурсів під це немає.. Сіли прикинули що треба - і схопились за голову контроль виходить в рази дорожчий ніж ефект від введення... Ще раз поясню 95% підприємців, що з касовими, що без касових - не вийдуть за ліміт 5 млн в рік А раз так то контролювати додаткових 285000 касових...щоб знайти помилки на 15000 касових...- треба знати де, кого і як.. А от відповідей закон не дає.
budivelnik написав:Ну що - перший пішов А села і селища..це 30% населення України... Тепер розумієте Що це не було бажання налагодити.. Здурі думали бабла скосити...а вийшло що треба буде ще й доплачувати....
По головам. А вот по деньгам... В смысле "доплачивать"? -- кому за что "доплачивать"?
Другий пішов
1 Так Ви за тотальну справедливість- чи круть/верть.. В кого є гроші- забрати В кого нема - полякати... 2 Якщо штрафів не буде, або вони будуть в 10 разів меншими - хто буде чеки бити? 3 На рахунок доплачувати Пояснював-пояснюю і буду пояснювати.. Якщо закон складний в адмініструванні для виконавців...то він в рази складніший для перевірки податківцями... А тому - закон ввели..а щоб проконтролювати його виконання - виявилось що ні штатів, ні ресурсів під це немає.. Сіли прикинули що треба - і схопились за голову контроль виходить в рази дорожчий ніж ефект від введення... Ще раз поясню 95% підприємців, що з касовими, що без касових - не вийдуть за ліміт 5 млн в рік А раз так то контролювати додаткових 285000 касових...щоб знайти помилки на 15000 касових...- треба знати де, кого і як.. А от відповідей закон не дає.
Ну т.е. "доплачивать" никому низачто не нужно? -- я правильно понял?
Точно проконтролировать не могут? -- или просто заметили, что ФОПам первичку сложно добывать -- и дали год на адаптацию?..
>>> Ще раз поясню >>> 95% підприємців, що з касовими, що без касових - не вийдуть за ліміт 5 млн в рік Щэ раз повторю: лимит в 5 лямов вообще не проблема опустисть до половины ляма, например...
_hunter 1 Ви відноситесь до людей, які маю свою точку зору по всім питанням..і при цьому будучи бовдуром як в питанні яке обговорюється, так і в питаннях які виникають навколо обговорюваного 2 Я даю 95% , що ви не маєте зеленого поняття бо ніколи не займались - бізнесом - не знаєте як працює податкова 3 На 40 день після введення закону - виведення з під дії введеного закону а - 30% населення б - зменшення штрафів в 10 разів Що це не як признання своєї поразки в цьому питанні При чому спроба зберегти лице - як мінімум успішна..бо касові введенні і їх використання буде загальним 4 Я даю 70%.... що через 6 місяців , буде відмінена норма по внесенню товарів в касовий законом..або явочним порядком бізнесмени не будуть це робити/податкова перевіряти, так як це було з законом про пасок безпеки в авто - закон був, його ніхто не виконував, у 99% за його не виконання не штрафували( за виключенням підакцизних тютюн/алкоголь/паливо)..і касовий буде використовуватись для того,для чого і був придуманий - автоматично дати людині документ,який підтверджує покупку,щоб людина в разі чогось змогла отримати компенсації.... Тобто податкова буде контролювати всього один параметр - суму...це єдине що можна зробити без залучення додаткових сил. 5 І про 5 млн Здурі можна й мягке зломати.. Але зменшення величини граничного обороту з 5 млн до наприклад 3...зменшить кількість підприємців на Єдиному з 600 000 до 200 000 , і збільшить головний біль в податкової,якій тепер треба буде побігати,щоб зловити і задокументувати 400 000 осіб , які раніше працювали по Закону, а тепер роблять те саме..але за межами правового поля, і щоб мати можливість працювати- ці 400 000 осіб , будуть постійно корумпувати правоохоронні органи різними хабарами...
То що хочете? Загальної справедливості? Так вона можлива тільки у випадку, якщо а - 70% за колючим дротом б - 30% офороняють.. І всього дві справедливості на всіх(одна для тих хто в тюрмі, друга для тих хто охороняє..
Чи може краще щоб було більше варіантів?
ПС якщо не важко - озвучте чим займаєтесь і чого досягли
budivelnik написав:_hunter 1 Ви відноситесь до людей, які маю свою точку зору по всім питанням..і при цьому будучи бовдуром як в питанні яке обговорюється, так і в питаннях які виникають навколо обговорюваного 2 Я даю 95% , що ви не маєте зеленого поняття бо ніколи не займались - бізнесом - не знаєте як працює податкова 3 На 40 день після введення закону - виведення з під дії введеного закону а - 30% населення б - зменшення штрафів в 10 разів Що це не як признання своєї поразки в цьому питанні При чому спроба зберегти лице - як мінімум успішна..бо касові введенні і їх використання буде загальним 4 Я даю 70%.... що через 6 місяців , буде відмінена норма по внесенню товарів в касовий законом..або явочним порядком бізнесмени не будуть це робити/податкова перевіряти, так як це було з законом про пасок безпеки в авто - закон був, його ніхто не виконував, у 99% за його не виконання не штрафували( за виключенням підакцизних тютюн/алкоголь/паливо)..і касовий буде використовуватись для того,для чого і був придуманий - автоматично дати людині документ,який підтверджує покупку,щоб людина в разі чогось змогла отримати компенсації.... Тобто податкова буде контролювати всього один параметр - суму...це єдине що можна зробити без залучення додаткових сил. 5 І про 5 млн Здурі можна й мягке зломати.. Але зменшення величини граничного обороту з 5 млн до наприклад 3...зменшить кількість підприємців на Єдиному з 600 000 до 200 000 , і збільшить головний біль в податкової,якій тепер треба буде побігати,щоб зловити і задокументувати 400 000 осіб , які раніше працювали по Закону, а тепер роблять те саме..але за межами правового поля, і щоб мати можливість працювати- ці 400 000 осіб , будуть постійно корумпувати правоохоронні органи різними хабарами...
То що хочете? Загальної справедливості? Так вона можлива тільки у випадку, якщо а - 70% за колючим дротом б - 30% офороняють.. І всього дві справедливості на всіх(одна для тих хто в тюрмі, друга для тих хто охороняє..
Чи може краще щоб було більше варіантів?
ПС якщо не важко - озвучте чим займаєтесь і чого досягли
Вы в очередной раз пытаетесь выдать свое имхо/хотелку за какую-то истину вселенского масштаба... Еще раз: да пофиг на те 30% населения. И еще раз: в деньгах то "население" как выражается?
>>> Що це не як признання своєї поразки в цьому питанні мудрая политика по облегчению переходного периода?
>>> 4 Я даю 70%.... що через 6 місяців подождем/посмотрим.
>>> зменшить кількість підприємців на Єдиному з 600 000 до 200 000 ну да: сейчас они без проблем все налоги платят. А как только перейдут на 4-ю группу (+5% налогов) -- сразу в тень побегут. При том, что где-то там на горизонте еще и мониторинг расходов налоговой нарисуется.
>>> То що хочете? >>> Загальної справедливості? Я хочу? -- мира во всем мире. А с какой целью вопрос?