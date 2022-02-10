Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев

budivelnik написав:_hunter
1 Ви відноситесь до людей, які маю свою точку зору по всім питанням..і при цьому будучи бовдуром як в питанні яке обговорюється, так і в питаннях які виникають навколо обговорюваного
2 Я даю 95% , що ви не маєте зеленого поняття бо ніколи не займались
- бізнесом
- не знаєте як працює податкова
3 На 40 день після введення закону - виведення з під дії введеного закону
а - 30% населення
б - зменшення штрафів в 10 разів
Що це не як признання своєї поразки в цьому питанні
При чому спроба зберегти лице - як мінімум успішна..бо касові введенні і їх використання буде загальним
4 Я даю 70%.... що через 6 місяців , буде відмінена норма по внесенню товарів в касовий законом..або явочним порядком бізнесмени не будуть це робити/податкова перевіряти, так як це було з законом про пасок безпеки в авто - закон був, його ніхто не виконував, у 99% за його не виконання не штрафували( за виключенням підакцизних тютюн/алкоголь/паливо)..і касовий буде використовуватись для того,для чого і був придуманий - автоматично дати людині документ,який підтверджує покупку,щоб людина в разі чогось змогла отримати компенсації....
Тобто податкова буде контролювати всього один параметр - суму...це єдине що можна зробити без залучення додаткових сил.
5 І про 5 млн
Здурі можна й мягке зломати..
Але зменшення величини граничного обороту з 5 млн до наприклад 3...зменшить кількість підприємців на Єдиному з 600 000 до 200 000 , і збільшить головний біль в податкової,якій тепер треба буде побігати,щоб зловити і задокументувати 400 000 осіб , які раніше працювали по Закону, а тепер роблять те саме..але за межами правового поля, і щоб мати можливість працювати- ці 400 000 осіб , будуть постійно корумпувати правоохоронні органи різними хабарами...
То що хочете?
Загальної справедливості?
Так вона можлива тільки у випадку, якщо
а - 70% за колючим дротом
б - 30% офороняють..
І всього дві справедливості на всіх(одна для тих хто в тюрмі, друга для тих хто охороняє..
Чи може краще щоб було більше варіантів?
ПС
якщо не важко - озвучте чим займаєтесь і чого досягли
Вы в очередной раз пытаетесь выдать свое имхо/хотелку за какую-то истину вселенского масштаба...
Еще раз: да пофиг на те 30% населения. И еще раз: в деньгах то "население" как выражается?
>>> Що це не як признання своєї поразки в цьому питанні
мудрая политика по облегчению переходного периода?
>>> 4 Я даю 70%.... що через 6 місяців
подождем/посмотрим.
>>> зменшить кількість підприємців на Єдиному з 600 000 до 200 000
ну да: сейчас они без проблем все налоги платят. А как только перейдут на 4-ю группу (+5% налогов) -- сразу в тень побегут.
При том, что где-то там на горизонте еще и мониторинг расходов налоговой нарисуется.
>>> То що хочете?
>>> Загальної справедливості?
Я хочу? -- мира во всем мире.
А с какой целью вопрос? -- чего хотите-то? -- точнее зачем пытаться что-то доказать людям, которых тут нет