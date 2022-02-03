RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Терміни «ковідної тисячі»
та 500 гривень за бустер....

Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:34

Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер....

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів продовжив строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців.

Дивися повний текст Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер. Кабмін розширив програму єПідтримка.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97420
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У лікарні Черкас розікрали 12 млн гривень, виділених на...
R2 » Пон 07 лют, 2022 17:36
3 299
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 19:31
LOKY
Щоб виїхати за кордон, боржник сплатив 150 тис. гривень...
R2 » Сер 02 лют, 2022 21:42
2 303
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 10:07
_hunter
20 гривень - це занадто: експерт припустив, наскільки... 1, 2
R2 » Сер 19 січ, 2022 05:16
10 938
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 22:16
rvsozansky

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (3037)
09.02.2022 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.