Кабінет Міністрів продовжив строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців.
Дивися повний текст Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер. Кабмін розширив програму єПідтримка.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:34
Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер. Кабмін розширив програму єПідтримка.
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