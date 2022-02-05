Йдеться не просто про податкову реформу.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження податків задля детінізації зарплат.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:54
Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження податків задля детінізації зарплат.
Додано: Чет 10 лют, 2022 01:09
Кто вступит в еКолхоз, тому НДФЛ в два раза ниже?
И сколько это акционное предложение будет длиться?
Додано: Чет 10 лют, 2022 08:41
Передайте администрирование, чтобы НДФЛ и ЕСВ платил не предпринематель /субьект хозяйственной деятельности/ за наемного работника, а сам наемный работник. Запретите нелегальный рынок труда, штрафуя высокими штрафами всех нелегалов, чтобы они не конкурировали и не демпинговали белый бизнес, прекратите кошмарить белый бизнес своими бесконечными отчетами, давая разные налоговые скидки в конце года за честную работу, сократите асигнования на бюджетников в два-три раза и все ваши проблемы будут решены без великоразумных гетманцевых и министерства финансов
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