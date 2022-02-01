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У JPMorgan підрахували, що Bitcoin переоцінений на 12%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 22:07
Пропонуємо до обговорення:
Група аналітиків JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу (Nikolaos Panigirtzoglou) підрахувала «справедливу ціну» Bitcoin виходячи з рівня його волатильності відносно золота — найбільша криптовалюта виявилася переоціненою на 12%.
Дивися повний текст У JPMorgan підрахували, що Bitcoin переоцінений на 12%
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R2
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Додано: Сер 09 лют, 2022 22:07
все пирамиды переоценены и все рано или поздно разваливаются..
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2germ2
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Додано: Чет 10 лют, 2022 08:50
какие признаки пирамиды вы там увидели?
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alik
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:59
Это даже не пирамида. В пирамиде есть лицо которому можно предявить фантики которые ты купил.
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l4567
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Додано: Чет 10 лют, 2022 11:59
Люди делятся на два типа: одни хотят чтобы биткоин вырос, другие хотят чтобы он упал, чтобы его купить.
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N0mad
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