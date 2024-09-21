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У ЗСУ підрахували, скільки
коштує підготовка одного...

У ЗСУ підрахували, скільки коштує підготовка одного...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:20

У ЗСУ підрахували, скільки коштує підготовка одного...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість базової загальної військової підготовки (БЗВП) одного солдата-стрільця в державному навчальному центрі становить близько 200 тисяч гривень.

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У ЗСУ підрахували, скільки коштує підготовка одного солдата-стрільця
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 20:43

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Вартість базової загальної військової підготовки (БЗВП) одного солдата-стрільця в державному навчальному центрі становить близько 200 тисяч гривень.

Дивися повний текст
У ЗСУ підрахували, скільки коштує підготовка одного солдата-стрільця

Щось замало
Investor_K
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