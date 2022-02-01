Аналітики Picodi.com підрахували, у скільки обходиться побачення в різних містах світу.
Дивися повний текст У скільки обходиться побачення в різних містах світу (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 01:55
У скільки обходиться побачення в різних містах світу...
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Дивися повний текст У скільки обходиться побачення в різних містах світу (інфографіка).
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