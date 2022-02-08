Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не...
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Примат написав:l4567 не понятно, что вы хотели сказать.
На всякий случай, если у всех в доме стоят счетчики на тепло, то вы можете перекрыть краник в квартире, чтобы счетчик не считал, но вам будут начислять 50% от среднего начисления по дому (пропорционально квадратуре). Другими словами, меньше 50% от среднего начисления не может быть выставлен счет за тепло, даже если у вас отключены все батареи и перекрыт кран на входе в квартиру, вы всё-равно должны платить за тепло.
Примат написав:l4567 не понятно, что вы хотели сказать.
На всякий случай, если у всех в доме стоят счетчики на тепло, то вы можете перекрыть краник в квартире, чтобы счетчик не считал, но вам будут начислять 50% от среднего начисления по дому (пропорционально квадратуре). Другими словами, меньше 50% от среднего начисления не может быть выставлен счет за тепло, даже если у вас отключены все батареи и перекрыт кран на входе в квартиру, вы всё-равно должны платить за тепло.
Примат написав:l4567 не понятно, что вы хотели сказать.
На всякий случай, если у всех в доме стоят счетчики на тепло, то вы можете перекрыть краник в квартире, чтобы счетчик не считал, но вам будут начислять 50% от среднего начисления по дому (пропорционально квадратуре). Другими словами, меньше 50% от среднего начисления не может быть выставлен счет за тепло, даже если у вас отключены все батареи и перекрыт кран на входе в квартиру, вы всё-равно должны платить за тепло.
Откуда дровишки? -- ссылки на нормативку можно?
Да, это так и есть с ноября. У меня квартира под ремонтом, никто там не живет, но с декабря насчитывают так, хотя теплосчетчик установлен и поверен. Вот как это объясняет ЦКС: "Щодо нарахувань послуги з теплової енергії повідомляємо, що в листопаді 2021 р. по Вашому о/р було здійснено донарахування. Згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 315 від 22.11.2018р. «Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг» для споживачів, приміщення яких оснащені вузлами розподільного обліку, розподілене питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр площі квартири (іншого приміщення) не може становити менше мінімальної частки питомого споживання теплової енергії. Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку ТЕ, ніж за мінімальною часткою середнього питомого споживання, такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії. Цією часткою перевіряють додержання теплового режиму в цих приміщеннях протягом опалювального періоду, в яких не допускається зниження температури повітря більше ніж на 4 °C від нормативної температури внутрішнього повітря."