RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Борги за комуналку перевищили
80 млрд гривень: за що не...

Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:41

Ребята, может кто знает как отмахаться от ОСМД.
Подали на меня в суд, но за долги отца который получал пенсию 1700грн, была субсидия, в мае 2019г. на собрании мало того, что подняли тариф так еще создали какой резервный фонд кап ремонта и на каждую квартиру повесили по 5500грн. Я там никогда не жил.
Ему сказали ты главное плати обязательные платежи, а этот фонд тебе позже покроет субсидия, в итоге отец умер в ноябре 2019г, субсидию автоматом сняли на след месяц, а вот этот фонд в 5500грн постоянно в квитанциях писали и до сих пор, а счас в мае я так понял проходит 3 года, и они заранее подали в суд, хотя квитанции до сих пор идут на отца, но суд на меня и требуют оплатить этот фонд в 5500 , помимо этого суд сбор 2200, инляцию и 3% годовых почему-то аж 2000грн, и еще жена главы ОСМД адвовакатша требует ей правничу допомогу в 3200грн. Что за беспредел в стране?
Как от этого защищаться?


а по газу, стоит счетчик, так как никто не живет там , газом не пользуються, а за доставку тоже всеравно плати! Например вы заказываете суши, пицу, продукты или еще чтобы Вам что-то доставили, я понимаю Вам доставили и Вы платите за доставку, а тут по счетчику 0, а доставку тоже потихоньку набегает и цифры впечатляют. Это просто писец!
Raymond
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 16.12.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 07:31

  Raymond написав: Это просто писец!

Согласен, но распред компания и поставщики сейчас совершенно разные независимые организации. За доставку выставляют, так как у них рабочие хотят получать заработную плату каждый месяц, а не тогда, когда вы газ потребляете. Сети нужно обслуживать в любом случае независимо от того, какой объем газа там проходит. Ранее это всё усреднялось и кидалось в общий тариф. Сейчас нет. Вот представьте, все в каком-то районе выехали за границу на заработки. Компании в этом районе закрывать подразделение?
Примат
 
Повідомлень: 128
З нами з: 09.12.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 07:33

  барабашов написав:с чего это так задирают постоянно тарифы?

хотят привести их к реальным рыночным, а не как сейчас,когда они дотируются за счет перекрестного "субсидирования" (например, юридические потребители оплачивают по завышенному тарифу, чтобы этими деньгами компенсировать рост тарифа бытового потребителя).
Примат
 
Повідомлень: 128
З нами з: 09.12.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:12

  Raymond написав:Ребята, может кто знает как отмахаться от ОСМД.
Подали на меня в суд, но за долги отца который получал пенсию 1700грн, была субсидия, в мае 2019г. на собрании мало того, что подняли тариф так еще создали какой резервный фонд кап ремонта и на каждую квартиру повесили по 5500грн. Я там никогда не жил.
\\\
Как от этого защищаться?


а по газу, стоит счетчик, так как никто не живет там , газом не пользуються, а за доставку тоже всеравно плати! \\\

Отмахаться от ОСМД/от этого защищаться элементарно: не вступать в наследство -- и все, долг автоматом погасится.

С разморозкой :lol: -- необходимость платить абонентку по газу еще в 19- обсудили.
Там, кстати, еще и по ХВП с этого года абонентка появилась.
_hunter
 
Повідомлень: 6284
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:47

Не платят потомучто дорого.Как говорится дураков нэма.Пусть алигархи сами платят
alo19711971
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 26.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:47

Re: Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не.

  Примат написав:Например, юридические потребители оплачивают по завышенному тарифу, чтобы этими деньгами компенсировать рост тарифа бытового потребителя

Пример крайне неудачный.
Например, жители в домах с ЦО платят столько, сколько им назначат, и не могут повлиять ни на цену, ни на потребление, равно как и отказатьтся от этой услуги.
А юридические лица тоже платят сколько им назначат?
По факту, продавать принудительно услугу без возможности от неё отказаться или повлиять на количество потребления - это форменный бандитизм. А любой, кто платит бандитам "дань" - "терпила".
tromb
 
Повідомлень: 112
З нами з: 30.11.12
Подякував: 198 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:14

  tromb написав:
  Примат написав:Например, юридические потребители оплачивают по завышенному тарифу, чтобы этими деньгами компенсировать рост тарифа бытового потребителя

Пример крайне неудачный.
Например, жители в домах с ЦО платят столько, сколько им назначат, и не могут повлиять ни на цену, ни на потребление, равно как и отказатьтся от этой услуги.
А юридические лица тоже платят сколько им назначат?
По факту, продавать принудительно услугу без возможности от неё отказаться или повлиять на количество потребления - это форменный бандитизм. А любой, кто платит бандитам "дань" - "терпила".

В смысле "не могут"? -- вариантов масса: от установки погодного регулятора до собственной крышной/подвальной котельной. Но это, конечно, что-то делать придется -- хотя бы ОСББ создать. Просто сидя 5-й точкой на диване -- тут да -- "не могут повлиять".
_hunter
 
Повідомлень: 6284
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:38

_hunter Речь идёт об фактическом запрете переходить в домах с ЦО на индивидуальное отопление или установку индивидуального счетчика, какие стоят во всех новых домах, во всех европах и т.д. О запрете на отключение. Типа никак нельзя, разводка не позволяет. Но за взятку очень даже - позволяет. А то что Вы перечислили - это несерьёзно. Это как бандит бы сказал - устройся на работу, таксуй, чтоб легче было платить мне дань...
Уехал на неделю - отключил. Приехал - включил. Что непонятно?
tromb
 
Повідомлень: 112
З нами з: 30.11.12
Подякував: 198 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:56

  tromb написав:_hunter Речь идёт об фактическом запрете переходить в домах с ЦО на индивидуальное отопление или установку индивидуального счетчика, какие стоят во всех новых домах, во всех европах и т.д. О запрете на отключение. Типа никак нельзя, разводка не позволяет. Но за взятку очень даже - позволяет. А то что Вы перечислили - это несерьёзно. Это как бандит бы сказал - устройся на работу, таксуй, чтоб легче было платить мне дань...
Уехал на неделю - отключил. Приехал - включил. Что непонятно?

Да: в совкофонде регуляция температуры отдельной квартиры не предусмотрена по очевидным причинам -- почему соседи должны обогревать квартиру уездуна/экономиста?
А то что Вы перечислили - это несерьёзно. Это как бандит бы сказал - а мне пофиг какой у трамвая маршрут - мне "туда" надо.
_hunter
 
Повідомлень: 6284
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд... 1, 2
R2 » Сер 09 лют, 2022 08:57
12 1202
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 15:43
tetiv
Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер....
R2 » Сер 09 лют, 2022 21:34
3 295
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 15:32
tetiv
Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги...
R2 » Вів 08 лют, 2022 17:13
7 621
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 16:42
feanor_black

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.