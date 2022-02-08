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Борги за комуналку перевищили
80 млрд гривень: за що не...

Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:05

Re: Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не.

  Raymond написав:Это просто писец!
Вова,газ по трубам электронасосы качают создавая давление,плати
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:32

Re: Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не.

tetiv написав:
  Неразговорчивый написав:У меня квартира под ремонтом, никто там не живет, но с декабря насчитывают так

Нараховують за доставку газу, навіть коли труба відрізана. Маю сумний досвід.
Договор расторгнут при этом?
GALeon
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