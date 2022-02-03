За останні 15 місяців було відкрито 32 нові експортні ринки.
Дивися повний текст За 15 місяців для України відкрились 32 експортні ринки.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:20
За 15 місяців для України відкрились 32 експортні ринки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 15 місяців для України відкрились 32 експортні ринки.
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:20
А в конечном результате такой открытости-мы получили импортную муку из Турции, которую смололи из экспортированного нами в Турцию зерна.
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