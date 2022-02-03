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За 15 місяців для України
відкрились 32 експортні ринки

За 15 місяців для України відкрились 32 експортні ринки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:20

За 15 місяців для України відкрились 32 експортні ринки

Пропонуємо до обговорення:
За останні 15 місяців було відкрито 32 нові експортні ринки.

Дивися повний текст За 15 місяців для України відкрились 32 експортні ринки.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:20

А в конечном результате такой открытости-мы получили импортную муку из Турции, которую смололи из экспортированного нами в Турцию зерна.
leoiskander
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Модератори: Ірина_, Модератор

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