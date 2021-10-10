НБУ вдосконалив порядок здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток).
Дивися повний текст З 10 лютого слід здійснювати операції з платіжними картками по-новому.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 23:07
З 10 лютого слід здійснювати операції з платіжними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 10 лютого слід здійснювати операції з платіжними картками по-новому.
Додано: Чет 10 лют, 2022 23:07
неужели будут предупреждать о комиссиях ??? например за перевод кредитных средств - если так настроен терминал или услуга
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