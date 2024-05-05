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Два європейські банки припинили
в росії операції з валютою

Два європейські банки припинили в росії операції з валютою
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:40

Два європейські банки припинили в росії операції з валютою

Пропонуємо до обговорення:
російські «дочки» двох європейських банків зупинили операції з валютою через санкції США проти Московської біржі, внаслідок яких російська економіка залишилася без біржових торгів доларом та євро.

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Два європейські банки припинили в росії операції з валютою
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:40

Шановні читачі, на Вашу думку, на скільки дієві санкції США проти росії? Та чи суттєво вплинують на воєнну машину країни-терористки?
Ірина_
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