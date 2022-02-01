RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрзалізниця планує «велике
будівництво» в Києві й області

Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:31

Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця має намір побудувати 60 нових залізничних платформ у Києві й області.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97429
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:31

Если пригородные поезда и электрички для УЗ невыгодны-то на кой ляд вы вбухиваете туда средства? Поднимайте цены билетов до реальных, экономически обоснованных, убирайте все льготы, которые УЗ никто не возмещает и , может быть, вся Киевская область не будет ежедневно ездить в Киев на работу, да и селяне с пучком укропа также.
leoiskander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 04.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41

  leoiskander написав:Если пригородные поезда и электрички для УЗ невыгодны-то на кой ляд вы вбухиваете туда средства? Поднимайте цены билетов до реальных, экономически обоснованных, убирайте все льготы, которые УЗ никто не возмещает и , может быть, вся Киевская область не будет ежедневно ездить в Киев на работу, да и селяне с пучком укропа также.

Ходят слухи, что все, что УЗ теряет на пассажирских перевозках -- она с лихвой получает с грузовых...
_hunter
 
Повідомлень: 6277
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі...
R2 » П'ят 11 лют, 2022 08:44
0 34
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 08:44
R2
Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд... 1, 2
R2 » Сер 09 лют, 2022 08:57
12 1183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 15:43
tetiv
Україна та Польща домовилися про будівництво...
R2 » Вів 01 лют, 2022 15:58
9 1074
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 08:44
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2753)
11.02.2022 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.