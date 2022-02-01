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Укрзалізниця планує «велике
будівництво» в Києві й області

Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:31

Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця має намір побудувати 60 нових залізничних платформ у Києві й області.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:31

Если пригородные поезда и электрички для УЗ невыгодны-то на кой ляд вы вбухиваете туда средства? Поднимайте цены билетов до реальных, экономически обоснованных, убирайте все льготы, которые УЗ никто не возмещает и , может быть, вся Киевская область не будет ежедневно ездить в Киев на работу, да и селяне с пучком укропа также.
leoiskander
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41

  leoiskander написав:Если пригородные поезда и электрички для УЗ невыгодны-то на кой ляд вы вбухиваете туда средства? Поднимайте цены билетов до реальных, экономически обоснованных, убирайте все льготы, которые УЗ никто не возмещает и , может быть, вся Киевская область не будет ежедневно ездить в Киев на работу, да и селяне с пучком укропа также.

Ходят слухи, что все, что УЗ теряет на пассажирских перевозках -- она с лихвой получает с грузовых...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:28

Погодите! УЗ же рассказывала, что пригородные электрички напрочь убыточны, бо почти никто за них не платит. И под этим соусом поотменяла все, что смогла. А теперь для убыточных электричек строить платформы? Ну, логично, чо.
alt402
 
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