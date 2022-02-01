RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрзалізниця планує «велике
будівництво» в Києві й області

Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:31

Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця має намір побудувати 60 нових залізничних платформ у Києві й області.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97433
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:31

Если пригородные поезда и электрички для УЗ невыгодны-то на кой ляд вы вбухиваете туда средства? Поднимайте цены билетов до реальных, экономически обоснованных, убирайте все льготы, которые УЗ никто не возмещает и , может быть, вся Киевская область не будет ежедневно ездить в Киев на работу, да и селяне с пучком укропа также.
leoiskander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 04.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41

  leoiskander написав:Если пригородные поезда и электрички для УЗ невыгодны-то на кой ляд вы вбухиваете туда средства? Поднимайте цены билетов до реальных, экономически обоснованных, убирайте все льготы, которые УЗ никто не возмещает и , может быть, вся Киевская область не будет ежедневно ездить в Киев на работу, да и селяне с пучком укропа также.

Ходят слухи, что все, что УЗ теряет на пассажирских перевозках -- она с лихвой получает с грузовых...
_hunter
 
Повідомлень: 6284
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:28

Погодите! УЗ же рассказывала, что пригородные электрички напрочь убыточны, бо почти никто за них не платит. И под этим соусом поотменяла все, что смогла. А теперь для убыточных электричек строить платформы? Ну, логично, чо.
alt402
 
Повідомлень: 271
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:07

Зачем?? Почему не развивать трамвай? Кому-то нравятся эти электрички и инфраструктура которую не обойти??
hottabich111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 12.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:19

  hottabich111 написав:Зачем?? Почему не развивать трамвай? Кому-то нравятся эти электрички и инфраструктура которую не обойти??

Трамвай в Борисполь? -- что курим?..
Kyiv City Express — це транспортна залізнична система, яка з’єднає зі столицею міста-супутники: Бровари, Бориспіль, Боярку, Білу Церкву, Бучу, Вишневе, Вишгород, Васильків, Ірпінь, Миронівку, Фастів. Система налічуватиме 46 станцій та охопить приблизно 343 км шляху, також буде новий, модернізований рухомий склад електропоїздів.

У грудні минулого року у рамках проекту Kyiv City Express почали курсувати приміськи поїзди з Василькова до Києва.
За матеріалами Корреспондент.net
_hunter
 
Повідомлень: 6284
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:00

Re: Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й облас

  _hunter написав:Трамвай в Борисполь? -- что курим?..

Ну Борисполь это ещё ладно (подумаешь, 20 км в одну сторону), а вот с Белой Церковью могут быть проблемы у трамвая. :)
LutsMan
 
Повідомлень: 952
З нами з: 10.06.08
Подякував: 208 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:11

А почему бы и не трамвай, а лучше троллейбус на Борисполь? 20 км проблема?
А сколько от Симферополя до Ялты? Все 80 км! И сколько лет уже всё работает в гораздо более тяжёлых условиях. Было бы желание и мозги. (Или не было бы монополии.....
leoiskander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 04.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:25

  leoiskander написав:А почему бы и не трамвай, а лучше троллейбус на Борисполь? 20 км проблема?
А сколько от Симферополя до Ялты? Все 80 км! И сколько лет уже всё работает в гораздо более тяжёлых условиях. Было бы желание и мозги. (Или не было бы монополии.....

А потому бы не и не трамвай, а лучше троллейбус на Борисполь -- примерно потому же, почему нет тролейбусов Берлин-Дрезден.

Этот эксперимент (Симферополь-Ялта) даже при совке неудачным признали. Что уж сейчас его вспоминать?
_hunter
 
Повідомлень: 6284
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі...
R2 » П'ят 11 лют, 2022 08:44
1 62
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 08:44
hlud_ak
Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд... 1, 2
R2 » Сер 09 лют, 2022 08:57
12 1202
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 15:43
tetiv
Україна та Польща домовилися про будівництво...
R2 » Вів 01 лют, 2022 15:58
9 1075
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 08:44
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.