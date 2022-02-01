Укрзалізниця має намір побудувати 60 нових залізничних платформ у Києві й області.
Дивися повний текст Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:31
Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:31
Если пригородные поезда и электрички для УЗ невыгодны-то на кой ляд вы вбухиваете туда средства? Поднимайте цены билетов до реальных, экономически обоснованных, убирайте все льготы, которые УЗ никто не возмещает и , может быть, вся Киевская область не будет ежедневно ездить в Киев на работу, да и селяне с пучком укропа также.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41
Ходят слухи, что все, что УЗ теряет на пассажирских перевозках -- она с лихвой получает с грузовых...
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:28
Погодите! УЗ же рассказывала, что пригородные электрички напрочь убыточны, бо почти никто за них не платит. И под этим соусом поотменяла все, что смогла. А теперь для убыточных электричек строить платформы? Ну, логично, чо.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:07
Зачем?? Почему не развивать трамвай? Кому-то нравятся эти электрички и инфраструктура которую не обойти??
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:19
Трамвай в Борисполь? -- что курим?..
Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:00
Re: Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й облас
Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:11
А почему бы и не трамвай, а лучше троллейбус на Борисполь? 20 км проблема?
А сколько от Симферополя до Ялты? Все 80 км! И сколько лет уже всё работает в гораздо более тяжёлых условиях. Было бы желание и мозги. (Или не было бы монополии.....
Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:25
А потому бы не и не трамвай, а лучше троллейбус на Борисполь -- примерно потому же, почему нет тролейбусов Берлин-Дрезден.
Этот эксперимент (Симферополь-Ялта) даже при совке неудачным признали. Что уж сейчас его вспоминать?
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