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Укрзалізниця планує «велике
будівництво» в Києві й області

Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:31

Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця має намір побудувати 60 нових залізничних платформ у Києві й області.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:31

Если пригородные поезда и электрички для УЗ невыгодны-то на кой ляд вы вбухиваете туда средства? Поднимайте цены билетов до реальных, экономически обоснованных, убирайте все льготы, которые УЗ никто не возмещает и , может быть, вся Киевская область не будет ежедневно ездить в Киев на работу, да и селяне с пучком укропа также.
leoiskander
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41

  leoiskander написав:Если пригородные поезда и электрички для УЗ невыгодны-то на кой ляд вы вбухиваете туда средства? Поднимайте цены билетов до реальных, экономически обоснованных, убирайте все льготы, которые УЗ никто не возмещает и , может быть, вся Киевская область не будет ежедневно ездить в Киев на работу, да и селяне с пучком укропа также.

Ходят слухи, что все, что УЗ теряет на пассажирских перевозках -- она с лихвой получает с грузовых...
_hunter
 
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Погодите! УЗ же рассказывала, что пригородные электрички напрочь убыточны, бо почти никто за них не платит. И под этим соусом поотменяла все, что смогла. А теперь для убыточных электричек строить платформы? Ну, логично, чо.
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:07

Зачем?? Почему не развивать трамвай? Кому-то нравятся эти электрички и инфраструктура которую не обойти??
hottabich111
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:19

  hottabich111 написав:Зачем?? Почему не развивать трамвай? Кому-то нравятся эти электрички и инфраструктура которую не обойти??

Трамвай в Борисполь? -- что курим?..
Kyiv City Express — це транспортна залізнична система, яка з’єднає зі столицею міста-супутники: Бровари, Бориспіль, Боярку, Білу Церкву, Бучу, Вишневе, Вишгород, Васильків, Ірпінь, Миронівку, Фастів. Система налічуватиме 46 станцій та охопить приблизно 343 км шляху, також буде новий, модернізований рухомий склад електропоїздів.

У грудні минулого року у рамках проекту Kyiv City Express почали курсувати приміськи поїзди з Василькова до Києва.
За матеріалами Корреспондент.net
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:00

Re: Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й облас

  _hunter написав:Трамвай в Борисполь? -- что курим?..

Ну Борисполь это ещё ладно (подумаешь, 20 км в одну сторону), а вот с Белой Церковью могут быть проблемы у трамвая. :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:11

А почему бы и не трамвай, а лучше троллейбус на Борисполь? 20 км проблема?
А сколько от Симферополя до Ялты? Все 80 км! И сколько лет уже всё работает в гораздо более тяжёлых условиях. Было бы желание и мозги. (Или не было бы монополии.....
leoiskander
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:25

  leoiskander написав:А почему бы и не трамвай, а лучше троллейбус на Борисполь? 20 км проблема?
А сколько от Симферополя до Ялты? Все 80 км! И сколько лет уже всё работает в гораздо более тяжёлых условиях. Было бы желание и мозги. (Или не было бы монополии.....

А потому бы не и не трамвай, а лучше троллейбус на Борисполь -- примерно потому же, почему нет тролейбусов Берлин-Дрезден.

Этот эксперимент (Симферополь-Ялта) даже при совке неудачным признали. Что уж сейчас его вспоминать?
_hunter
 
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