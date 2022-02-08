Ціни на оренду житла в Україні зростуть на 10-15% протягом року.
Дивися повний текст В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили майбутні розцінки.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41
В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили...
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Дивися повний текст В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили майбутні розцінки.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:11
в Киеве аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 14,3 тысячи гривен
Не многовато ли?
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