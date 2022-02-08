В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили...
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hottabich111 написав:Вся вакханалия тянется от застройщиков и завышенной цены квартир на продажу. Печально что у нас государство смотрит на это со стороны. В ЕС где-то половина квартир сдают от государства. Можно было бы присмотреться к этому опыту и зарабатывать на аренде. Кроме того и у людей был бы более прогнозируемый арендодатель. Вместо того чтобы "датировать" кредиты и разгонять цены на продажу недвижимости. Это делает счастливыми узкую прослойку "инвесторов" хотя должно бы делать недвижимость более доступной и способствовать росту новостроек.
Евгений Н. написав:За государственные деньги, то есть за наши с вами будут покупать квартиры, сдавать их за 3коп, и еще пару тысяч в карман коррупционера(сдавшего квартиру). Вам это нужно? В выиграше от такой схемы только те кто у кормушки, и арендатор. Все остальные в ж.е (так как за их деньги куплены квартиры, которые сдаются в аренду убыточно или срок окупаемости 100500 млн лет.)
Могу согласиться и с вами, но и Хоттабыч прав. То, что идея госаренды квартир плохо реализуема сейчас это очевидно. Потому что с нынешним уровнем коррупции, которая действительно первоочередное зло и с вечной проблемой нашего государства - все, к чему оно прикладывает руку получается совершенно неэффективным, а вокруг любой деятельности вырастают схемы, ничего работать не будет. Но в целом, я сам когда-то продумывал сценарий как обеспечить вменяемым жильем людей, и у меня получилось так, что должны быть госкомпании, которые возводят - да, за наш счет, бюджетное, но качественное жилье, не продают его, а сдают только в аренду по социальной цене, которая должна быть экономически просчитана, чтоб окупить квартиру за 15-20 лет. А дальше чистая прибыль. Имеем сплошные плюсы - стоимость строительства из-за исключения посредников в виде застройщиков с маржой 40-50%, снижена. Из-за этого себестоимость меньше, обьем строительства большой - опять себестоимость материалов меньше. Закладываемый срок окупаемости не 8-11 лет как сейчас, а 15-20, отсюда цена аренды будет не просто хорошая, а абсолютно вменяемая. А уже от этих цен, как ориентир, будут сдаваться большинство квартир от частников. Тут теперь еще больше будут конкурировать качественным ремонтом, местоположением, вменяемостью хозяинов и т.д.
Но конечно же самое первостепенное - это реальная ответственность за качество строительства, исключение возможности злоупотреблений при заселении (у всех должна быть возможность видеть электронную очередь, в идеале все должно быть без людей, а допустим через Дию туже или аналог) Ну и ответственным за это все людям должно быть выгодно развивать такую программу, а значит ЗП у них должна идти от уплаченной аренды, а не, как сейчас чиновничье любит делать - ставка с безумными бонусами.
Вывод: без контроля коррупции на всех уровнях, ничего не будет, а идея у Хоттабыча очень здравая
gym написав:Но в целом, я сам когда-то продумывал сценарий как обеспечить вменяемым жильем людей, и у меня получилось так, что должны быть госкомпании, которые возводят - да, за наш счет, бюджетное, но качественное жилье,
за бюджет сразу забудьте и медикам по 20к и учителям и военным и долги раздать. Нет в бюджете на это денег. Можно попробовать как в Польше с кооперативами, когда предприниматель строит и продает за 40% стоимости жильё, но без передачи права собственности, арендатор делает за свои ремонт, платит коммунальные и доп.взнос в кооператив. Он даже может продать членство в кооперативе кому угодно и за любую цену (в теории цена будет только расти). Конечно, чтобы продавать за 40% и быть "в плюсе" нужны дотации, например бесплатная земля которая в себестоимости тянет до 20%
vitaliian Ну тут дело такое, на "Большую стройку" у нас деньги есть, а на жилье нету, ясно-понятно. Хотя лично мой приоритет- это и не жилье, а медицина, потому что тот бред, что у нас с медициной творится, это ни на какие рамки не налезает. Вот на нее надо все деньги направлять.
Но все свободные или "занятые" деньги будут бесполезны, если их разворуют на схемах, поэтому первоочередное это судебная реформа и ввод в реальную работу всех антикоррупционных органов. Их у нас насоздавали достаточное количество, теперь надо заставить всех реально работать.
Евгений Н. вообще то можно сдавать через риелторов, благо их много. К тому же все понимают примерно рыночные цены. И с чего это окупаемость у государства будет меньше чем у частника? Не ну может и меньше, но вряд-ли существенно. Кстати, с одной построенной квартирой налогов возвращается около 30-40%. Да и учитывая ставку по ОВДП то реально можно продать их и на эти деньги построить или заказать у тех же застройщиков дома. А потом из аренды отдать ОВДП. И все будут счастливы. Только подумать, стройки строятся, а цены не растут как бешеные. У людей есть жилье которое можно снимать долгосрочно. У инвесторов нет лотереи "достроят или нет", да будет меньше доходность, но и рисков таких не будет.
gym написав:vitaliian Ну тут дело такое, на "Большую стройку" у нас деньги есть, а на жилье нету, ясно-понятно. Хотя лично мой приоритет- это и не жилье, а медицина, потому что тот бред, что у нас с медициной творится, это ни на какие рамки не налезает. Вот на нее надо все деньги направлять.
Но все свободные или "занятые" деньги будут бесполезны, если их разворуют на схемах, поэтому первоочередное это судебная реформа и ввод в реальную работу всех антикоррупционных органов. Их у нас насоздавали достаточное количество, теперь надо заставить всех реально работать.
тут надо понимать где строить и что. Жилья не хватает в Киеве. В некоторых обл. И особенно в районных центрах до половины квартир пустует, люди на заработках или продают их годами. На счёт медицины согласен на все 100 , но им лучше раздать смартфоны, коих у моих родителей уже несколько поколений сменилось. Короче наивный и добрый детский сад - накормить голодных пирожными.
gym Пардон, а почему за бюджетные деньги должны строить жильё? Я вот например не хочу, чтобы на это шли мои налоги. Есть много более проблемных направлений для этого. Нормальный прикол, за деньги людей построить жильё, а потом им же его в аренду сдавать)) Все в выигрыше, кроме собственно народа
Данные устарели (там за первую половину 2021, а уже как бы начало 2022), источник сомнительный, да и аренда, жилая так точно, давным давно не в долларах, потому нет никакого смысла делать статистику в долл
Данные устарели (там за первую половину 2021, а уже как бы начало 2022), источник сомнительный, да и аренда, жилая так точно, давным давно не в долларах, потому нет никакого смысла делать статистику в долл
Данные устарели (там за первую половину 2021, а уже как бы начало 2022), источник сомнительный, да и аренда, жилая так точно, давным давно не в долларах, потому нет никакого смысла делать статистику в долл
Госстату нельзя доверять в этом плане, т.к. у госстата нет и не может быть реальных данных по аренде квартир - весь этот рынок в тени. А вот как раз "эмпирический" метод и откроет глаза, что эти цифры - чушь, когда попробуете что-то снять. Ну или если бы сдавали, то тоже понимали бы, как это далеко от реальности, если однушки в старом фонде в не самом лучшем месте сдаются по 10000 и дороже