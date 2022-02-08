В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили...

Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:05

hottabich111 написав: Вся вакханалия тянется от застройщиков и завышенной цены квартир на продажу. Печально что у нас государство смотрит на это со стороны. В ЕС где-то половина квартир сдают от государства. Можно было бы присмотреться к этому опыту и зарабатывать на аренде. Кроме того и у людей был бы более прогнозируемый арендодатель. Вместо того чтобы "датировать" кредиты и разгонять цены на продажу недвижимости. Это делает счастливыми узкую прослойку "инвесторов" хотя должно бы делать недвижимость более доступной и способствовать росту новостроек. Вся вакханалия тянется от застройщиков и завышенной цены квартир на продажу. Печально что у нас государство смотрит на это со стороны. В ЕС где-то половина квартир сдают от государства. Можно было бы присмотреться к этому опыту и зарабатывать на аренде. Кроме того и у людей был бы более прогнозируемый арендодатель. Вместо того чтобы "датировать" кредиты и разгонять цены на продажу недвижимости. Это делает счастливыми узкую прослойку "инвесторов" хотя должно бы делать недвижимость более доступной и способствовать росту новостроек.

Евгений Н. написав: За государственные деньги, то есть за наши с вами будут покупать квартиры, сдавать их за 3коп, и еще пару тысяч в карман коррупционера(сдавшего квартиру). Вам это нужно? В выиграше от такой схемы только те кто у кормушки, и арендатор. Все остальные в ж.е (так как за их деньги куплены квартиры, которые сдаются в аренду убыточно или срок окупаемости 100500 млн лет.) За государственные деньги, то есть за наши с вами будут покупать квартиры, сдавать их за 3коп, и еще пару тысяч в карман коррупционера(сдавшего квартиру). Вам это нужно? В выиграше от такой схемы только те кто у кормушки, и арендатор. Все остальные в ж.е (так как за их деньги куплены квартиры, которые сдаются в аренду убыточно или срок окупаемости 100500 млн лет.)

Могу согласиться и с вами, но и Хоттабыч прав. То, что идея госаренды квартир плохо реализуема сейчас это очевидно. Потому что с нынешним уровнем коррупции, которая действительно первоочередное зло и с вечной проблемой нашего государства - все, к чему оно прикладывает руку получается совершенно неэффективным, а вокруг любой деятельности вырастают схемы, ничего работать не будет. Но в целом, я сам когда-то продумывал сценарий как обеспечить вменяемым жильем людей, и у меня получилось так, что должны быть госкомпании, которые возводят - да, за наш счет, бюджетное, но качественное жилье, не продают его, а сдают только в аренду по социальной цене, которая должна быть экономически просчитана, чтоб окупить квартиру за 15-20 лет. А дальше чистая прибыль. Имеем сплошные плюсы - стоимость строительства из-за исключения посредников в виде застройщиков с маржой 40-50%, снижена. Из-за этого себестоимость меньше, обьем строительства большой - опять себестоимость материалов меньше. Закладываемый срок окупаемости не 8-11 лет как сейчас, а 15-20, отсюда цена аренды будет не просто хорошая, а абсолютно вменяемая. А уже от этих цен, как ориентир, будут сдаваться большинство квартир от частников. Тут теперь еще больше будут конкурировать качественным ремонтом, местоположением, вменяемостью хозяинов и т.д.Но конечно же самое первостепенное - это реальная ответственность за качество строительства, исключение возможности злоупотреблений при заселении (у всех должна быть возможность видеть электронную очередь, в идеале все должно быть без людей, а допустим через Дию туже или аналог) Ну и ответственным за это все людям должно быть выгодно развивать такую программу, а значит ЗП у них должна идти от уплаченной аренды, а не, как сейчас чиновничье любит делать - ставка с безумными бонусами.Вывод: без контроля коррупции на всех уровнях, ничего не будет, а идея у Хоттабыча очень здравая