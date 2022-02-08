В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили...

Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:04

Mister_M написав: gym Пардон, а почему за бюджетные деньги должны строить жильё? Я вот например не хочу, чтобы на это шли мои налоги. Есть много более проблемных направлений для этого. Нормальный прикол, за деньги людей построить жильё, а потом им же его в аренду сдавать)) Все в выигрыше, кроме собственно народа Пардон, а почему за бюджетные деньги должны строить жильё? Я вот например не хочу, чтобы на это шли мои налоги. Есть много более проблемных направлений для этого. Нормальный прикол, за деньги людей построить жильё, а потом им же его в аренду сдавать)) Все в выигрыше, кроме собственно народа

Пардоню) Смотрите, сейчас ваши-наши налоги на 50-60% идут вообще прямиком в карманы к схематозникам, но это так, легкое отступление.Теперь по пунктам:1- К сожалению, хочу сказать, что все это гипотетическая, мысленная концепция действий нашего будущего, конечно же лучшего государства, которое победило главного врага- коррупцию. Верю, что когда-то так и будет.2- Главное мое утверждение это: государство - для народа. Соответственно мы здесь строим варианты решение тех проблем, которые волнуют народ. А проблема собственного угла это одна из базовых проблем любого человека. Конечно после здоровья и еды. И в Киеве у людей эта проблема стоит особенно остро, поэтому пробуем нашими вариантами ее решить. Пока что, именно по самой идее, а не деталях ее реализации, я аргументов против не увидел. Если у кого-то есть, с интересом послушаю, попробуем их решить.3- А теперь конкретно ответ на ваш вопрос, почему за бюджетные деньги и всеравно аренда. Просто спросите себя почему бюджетный транспорт, который за деньги людей куплен, всеравно берет с вас оплату за проезд. Думаю поняли аналогию. Потому что все материалы стоят денег, работники хотят получать зарплату и т.д. и т.п. Аренда будет приносить государству, а значит и нам с вами доход, на который можно будет строить ещё больше домов и поддерживать обслуживание существующих. Так, как это государство строило, оно же будет вправе выставить такую аренду, чтоб окупаемость квартиры была в пределах 15-20лет, а не 10, как сейчас. Вообщем не хочу повторяться, про все плюсы почитайте в моем первом сообщении в этой теме.В этой всей ситуации как раз в самом большем выигрыше народ - аренда справедливая, арендодатель стабильный, и даже вы со мной в выигрыше, потому что арендная плата в конце концов, через распределение благ пойдёт для улучшения нашего благосостояния