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Finance.ua: Сколько стоит
сходить на свидание в Киеве

Finance.ua: Сколько стоит сходить на свидание в Киеве
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:09

Finance.ua: Сколько стоит сходить на свидание в Киеве

Пропонуємо до обговорення:
Расчет Finance.ua
Аналитики Deutsche Bank неоднократно рассчитывали индекс свидания. Это некий рейтинг городов, который составляется на основе стоимости «романтического набора»: поездка в такси, ужин на двоих, пара кружек пива и билеты в кино.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:09

платит девушка?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:17

  cohan написав:платит девушка?

якщо вона - Аллочка П.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:28

Прям Risky Business с Томом Крузом:"ты водил ее на ужин? И каков результат? - Она дала Джиму. - Ты мог за те же деньги более результативно провести вечер с тьолкой покрасивее..")))
svk_neo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:41

Особо экономным вполне достаточно пляшки саморобки, на закусь курятина (сигареты), Ютуб и велосипед. Зачем платить больше, если и результат предсказуемее ?
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:34

  warlamp написав:Особо экономным вполне достаточно пляшки саморобки, на закусь курятина (сигареты), Ютуб и велосипед. Зачем платить больше, если и результат предсказуемее ?

кому і кобила - наречена
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:40

Не учли самого главного - посуточной или хотя бы почасовой аренды жилья - апофеоз всего этого действа где проводить?
sashamaestro1977
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