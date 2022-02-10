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Податки за додатковий заробіток:
Гетманцев розкрив...

Податки за додатковий заробіток: Гетманцев розкрив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:09

Податки за додатковий заробіток: Гетманцев розкрив...

Пропонуємо до обговорення:
У разі отримання додаткового доходу, особа заплатить 5% податку з нього.

Дивися повний текст Податки за додатковий заробіток: Гетманцев розкрив деталі нового закону.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:32

Гетманцев створює державний рекет для наповнення власних карманів і карманів своїх друзів - слуг народу-хабарників і злодіїв. Скоро буде впроваджувати сталінський податок на кісточкові, на курей, на свиней і т.п.
ovsivolo
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