У разі отримання додаткового доходу, особа заплатить 5% податку з нього.
Дивися повний текст Податки за додатковий заробіток: Гетманцев розкрив деталі нового закону.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:09
Податки за додатковий заробіток: Гетманцев розкрив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податки за додатковий заробіток: Гетманцев розкрив деталі нового закону.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:32
Гетманцев створює державний рекет для наповнення власних карманів і карманів своїх друзів - слуг народу-хабарників і злодіїв. Скоро буде впроваджувати сталінський податок на кісточкові, на курей, на свиней і т.п.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:09
Когда день просидишь за рулем, вечером подзаработать за тем же рулем капец как не захочется
Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:36
Так гарно розказав по теорії. А потім щось обновлять в ПО і 5 відсотків, стали 15%, чи не списались, а потім тобі штаф як злостному неплатнику. Ідея нормальна, але є невпевненість у чіткому виконанні. Платити податки треба і бажано не виликий щоб не було сенсу його оптимізовувати.
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