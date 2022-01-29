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Попередній договір купівлі-продажу
нерухомості: що треба...

Попередній договір купівлі-продажу нерухомості: що треба...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:04

Попередній договір купівлі-продажу нерухомості: що треба...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався в експертів, на що варто звернути увагу при підписанні попереднього договору про купівлю-продаж нерухомості.

Дивися повний текст Попередній договір купівлі-продажу нерухомості: що треба знати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:04

Зазвичай продавець котлован показує на етапі укладання такого договору, або голі стіни без даху в кращому випадку, які там меблі)))
nighthawk5
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Модератори: Ірина_, Модератор

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