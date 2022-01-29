Finance.ua дізнався в експертів, на що варто звернути увагу при підписанні попереднього договору про купівлю-продаж нерухомості.
Дивися повний текст Попередній договір купівлі-продажу нерухомості: що треба знати.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:04
Попередній договір купівлі-продажу нерухомості: що треба...
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Дивися повний текст Попередній договір купівлі-продажу нерухомості: що треба знати.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:04
Зазвичай продавець котлован показує на етапі укладання такого договору, або голі стіни без даху в кращому випадку, які там меблі)))
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