Ринок нерухомості: як зростуть ціни на первинці у 2026 році
Додано: Пон 29 гру, 2025 09:34
Пропонуємо до обговорення:
У 2026 році на формування цін на нерухомість впливатимуть 5 основних чинників: вартість будівництва, фінансування, безпека та регіональні ризики, населення та міграція та ринок оренди.
Дивися повний текст Ринок нерухомості: як зростуть ціни на первинці у 2026 році
Додано: Пон 29 гру, 2025 09:34
Єоселя чергова брехня від держави та політикам, яка дозволяє збагатитись ще більше саме забезпеченим, а вчителям, лікарям ніхто той кредит не видає - хто б сумнівався, перевірено особисто
