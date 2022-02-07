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Volkswagen вперше показав седан Lavida 2022
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:11
Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник SAIC Volkswagen розсекретив перші офіційні фото сучасного седана Lavida 2022. Дебют автоновинки планують провести в Пекіні.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:11
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