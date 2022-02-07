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Скільки податків щомісячно
сплачує кожен українець зі...

Скільки податків щомісячно сплачує кожен українець зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 13:20

Скільки податків щомісячно сплачує кожен українець зі...

Пропонуємо до обговорення:
Українці щомісяця платять податки зі своїх зарплат.

Дивися повний текст Скільки податків щомісячно сплачує кожен українець зі своєї зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 13:20

Астрологи и частные парикмахеры уже побежали платить:))))
noxfox70
 
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