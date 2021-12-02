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На аукціоні продали чорний діамант із космосу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 лют, 2022 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Аукціонний дім Sotheby's продав чорний діамант Enigma вагою 555,55 карата, який, як вважається, прибув із космосу.
Дивися повний текст На аукціоні продали чорний діамант із космосу за криптовалюту
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R2
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Додано: Суб 12 лют, 2022 14:30
Ну вот, а планировали продадь за 6млн.
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gretzky_vic
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