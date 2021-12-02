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На аукціоні продали чорний
діамант із космосу за...

На аукціоні продали чорний діамант із космосу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 14:30

На аукціоні продали чорний діамант із космосу за...

Пропонуємо до обговорення:
Аукціонний дім Sotheby's продав чорний діамант Enigma вагою 555,55 карата, який, як вважається, прибув із космосу.

Дивися повний текст На аукціоні продали чорний діамант із космосу за криптовалюту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 14:30

Ну вот, а планировали продадь за 6млн.
gretzky_vic
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