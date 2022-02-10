RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через вісім років Україна на
третину складатиметься з...

Через вісім років Україна на третину складатиметься з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 14:45

Через вісім років Україна на третину складатиметься з...

Пропонуємо до обговорення:
Держава не зможе повною мірою забезпечити українців пенсійними виплатами, якщо не робити вже зараз жодних дій.

Дивися повний текст Через вісім років Україна на третину складатиметься з пенсіонерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97447
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Grover, profan, Svetas і 46 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у...
R2 » П'ят 11 лют, 2022 18:22
5 364
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лют, 2022 13:25
noxfox70
Україна почала більше заробляти на експорті агропродукції
R2 » П'ят 11 лют, 2022 12:11
1 135
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 12:12
leoiskander
Україна різко збільшила імпорт бензину
R2 » Чет 10 лют, 2022 08:25
3 542
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 08:50
3x2x3x2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (228)
12.02.2022 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron