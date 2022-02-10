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Через вісім років Україна на третину складатиметься з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 лют, 2022 14:45
Пропонуємо до обговорення:
Держава не зможе повною мірою забезпечити українців пенсійними виплатами, якщо не робити вже зараз жодних дій.
Дивися повний текст Через вісім років Україна на третину складатиметься з пенсіонерів
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