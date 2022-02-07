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Мінімальний розмір оплати
праці в Європі у 2022 році...

Мінімальний розмір оплати праці в Європі у 2022 році...
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 14:47

Мінімальний розмір оплати праці в Європі у 2022 році...

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальний розмір оплати праці (МРОП) в Європі досить нерівномірний.

Дивися повний текст Мінімальний розмір оплати праці в Європі у 2022 році (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 14:47

Минимальная зарплата вообще ничего не говорит про уровень жизни в данной стране, а всего лишь об уровне цен, налов и сборов, комуналки и тд в данной стране. Не думаю что, к примеру, в Ирландии живут богаче , чем в России.
В США к примеру прожиточный минимум 2800 долл - это так чтобы есть одну Мивину, заплатить за хату, телефон, бензин, страховки и тд. С этой зарплаты вы и 1 долл в месяц не отложите. Это эквивалент 20 000 грн в Киеве. Учтите что из этой суммы Вы должны ещё оплачивать аренду комнаты или квартиры.
Соизмеримы только зарплаты с пересчётом по покупательной способности. Это же - ни о чём. Из графиков видно что дороже всего жить в Люксембурге, а дешевле всего в Беларуси. Бацьке респект и уважуха!
Svetas
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 15:02

Какого тогда заробитчане ломятся в РФ, а не к нам ???
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 15:06

  Svetas написав:Минимальная зарплата вообще ничего не говорит про уровень жизни в данной стране, а всего лишь об уровне цен, налов и сборов, комуналки и тд в данной стране. Не думаю что, к примеру, в Ирландии живут богаче , чем в России.

Например, в Польше (и, думаю, в других странах) за минималку работает действительно много людей. В Украине минималка - это некая абстрактная величина для начисления налогов ФОП или для выплаты серой зарплаты. В реальности на минималку в Украине почти никто работать не будет.
Но если сравнивать уровень жизни, то условный айфон, который стоит +/- одинаково в любой стране, намного проще купить с минималки в 2000 евро, чем с минималки в 300 евро.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 15:15

  warlamp написав:Какого тогда заробитчане ломятся в РФ, а не к нам ???
Так они в России будут зарабатывать у тут (или в Казахстане, Узбекистане и тд) тратить. Кстати, в Москве средняя зарплата 1200 долл. Потому и едут.

  Gastarbaiter написав:Но если сравнивать уровень жизни, то условный айфон, который стоит +/- одинаково в любой стране, намного проще купить с минималки в 2000 евро, чем с минималки в 300 евро.
Не проще!!!! Нужно, чтобы у Вас после выплат всех обязательных платежей, эти 300 евро осталось. У нас сегодня купить проще!
Кстати, а где Вы видели 2000 евро минималки? Ржунимагу.....Ну во Франции эта цифра -- 800 евро. А прожить от зарплаты до зарплаты - нужно как минимум 1500 евро (это так, чтобы ни одного евро не отложить).
Востаннє редагувалось Svetas в Суб 12 лют, 2022 15:37, всього редагувалось 3 разів.
Svetas
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 15:17

Друзья родителей, литовские пенсионеры, получают на двоих 900 евро. После уплаты коммуналки, страховки и налогов остаётся 400 евро. При сопоставимых с Украиной ценах на продукты и одежду, ни в чём себе не отказывают.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 15:28

warlamp Это какие то олигархи, а не пенсионеры. Средняя пенсия там 250 евро. Если они оба попросят сына и тот ещё добавит 200 евро- им как раз хватит заплатить за аренду квартиры + коммуналка . Кушать и всё другое они будут наверное в следующем месяце. :D
Вас послушать, так москвичи со своей средней зарплатой в 1200 долл жируют? На месяц жизни вам в упор еле хватит, если будете на всём экономить! Для Москвы- это копейки.
В мире так: чем выше зарплаты - тем выше цены. Аминь! В США 2800 в месяц - это как в Москве 1200.Вы хотите получать как у них, а тратить как у нас. :D Абсюрд....

Вот тут про Америку (Флорида, Орландо) очень подробно, что куда и что почём:
https://www.youtube.com/watch?v=4vkdeiODXtA&t=4s
Svetas
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