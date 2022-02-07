Мінімальний розмір оплати праці в Європі у 2022 році...

Додано: Суб 12 лют, 2022 14:47

Минимальная зарплата вообще ничего не говорит про уровень жизни в данной стране, а всего лишь об уровне цен, налов и сборов, комуналки и тд в данной стране. Не думаю что, к примеру, в Ирландии живут богаче , чем в России.

В США к примеру прожиточный минимум 2800 долл - это так чтобы есть одну Мивину, заплатить за хату, телефон, бензин, страховки и тд. С этой зарплаты вы и 1 долл в месяц не отложите. Это эквивалент 20 000 грн в Киеве. Учтите что из этой суммы Вы должны ещё оплачивать аренду комнаты или квартиры.

Соизмеримы только зарплаты с пересчётом по покупательной способности. Это же - ни о чём. Из графиков видно что дороже всего жить в Люксембурге, а дешевле всего в Беларуси. Бацьке респект и уважуха!